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UK Column News - 27th November 2020 (MIRRORED)
Contrarian
Contrarian
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88 views • November 30, 2020
UK Column News - 27th November 2020 (MIRRORED)
Mirrored from You Tube channel UK Column at:-
https://youtu.be/JQh1y30IKFA

Brian Gerrish and Patrick Henningsen with today's UK Column News.

00:37 - U.S. Election 2020

Sources:
********

Election 2020 Live Blogroll: -
https://21stcenturywire.com/2020-election-edge/

Pennsylvania Halts Count: -
https://21stcenturywire.com/2020/11/26/breaking-pennsylvania-state-judge-halts-election-certification-to-hear-mail-in-fraud-claims/

Trump Statement: - https://archive.is/PupDL

06:09 - Ofcom Find BBC Bottom of the Impartiality Ratings

Sources:
*********

Ofcom Report: -
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/207228/third-bbc-annual-report.pdf

GuidoFox Article: -
https://order-order.com/2020/11/26/ofcom-bbc-news-falls-to-last-place-in-viewer-impartiality-ratings/

08:30 - Silicon Valley ThanksGiving Weirdness

Sources:
*********

Youtube (Google - Alphabet) Unthanksgiving Thread: - https://twitter.com/YouTube/status/1332021330074595328

13:46 - No New Worlds

Sources:
*********

Plymouth Live Article: -
https://www.plymouthherald.co.uk/news/plymouth-news/mayflower-400-giant-message-plymouth-4610508

Mayflower Day of Mourning: -
https://www.mayflower400uk.org/news/2020/november/speedwell-lights-being-switched-off-to-mark-national-day-of-mourning/

24:05 - NHS Vaccine Agenda Driven Data Handling

32:00 - NHS Response To Accusations of Not Protecting The Most Vulnerable

Sources:
*********

NHS Article Response: -
https://web.archive.org/web/20201106082211/https://www.england.nhs.uk/2020/10/nhs-and-other-professional-bodies-response-to-sunday-times/

Times Article: - https://archive.is/UtF9V

Dr Nikki Kannani Apology: -
https://www.gponline.com/nhs-englands-top-gp-apologises-shielded-patient-lists/article/1680740

39:22 - Project Fear Continues In Tiers

Sources:
*********

Boris Johnson Press Statement: -
https://www.youtube.com/watch?v=CWPTIWgQfww

Nucleic Screening Paper: -
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

CEBM Research Article: -
https://www.cebm.net/covid-19/covid-cases-in-england-arent-rising-heres-why/

Portuguese Ruling Article: -
https://off-guardian.org/2020/11/20/portuguese-court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-unlawful/

48:50 - The Lancet Editor Imagines Our Futures Based Upon No Science At All

Sources:
*********

Richard Horton Tweet: -
https://twitter.com/richardhorton1/status/1332076110792839174

NY Time Article: -
https://www.nytimes.com/2020/11/25/business/coronavirus-vaccine-astrazeneca-oxford.html

EuroNews Article: -
https://www.euronews.com/2020/11/26/astrazeneca-reveals-dosing-mistake-in-coronavirus-vaccine-trials

WEF Article: -
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/pfizer-pharmaceutical-covid19-vaccine-health/

Reuters Article: -
https://www.algemeiner.com/2020/11/09/great-day-for-humanity-pfizer-says-covid-19-vaccine-over-90-percent-effective/

Mail Article: -
https://www.mailonsunday.co.uk/health/article-8743781/Swabbing-coronavirus-iodine-15-seconds-completely-kills-lab.html

Iodine Observation: -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319196/

BMJ Article: -
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425

54:21 - Action Conquers Fear

Sources:
*********

Secretive Task Force Article: -
https://www.globalresearch.ca/boris-johnson-controversial-policy-chief-leading-secretive-nhs-task-force/5730174

Munera Mirza Wiki Profile: -
https://en.wikipedia.org/wiki/Munira_Mirza


56:02 - Identity Politics Policing

Sources:
*********

Police Tweet: -
https://twitter.com/swplgbt/status/1327182261746360320

RT Article: -
https://www.rt.com/op-ed/507340-uk-police-lgbt-rainbow-epaulettes/

Kevin Hurley Tweet: -




58:40 - History Revisionism Based Upon Identity Politics

Sources:
**********

Mail Article: -
https://www.rt.com/op-ed/507340-uk-police-lgbt-rainbow-epaulettes/

Intersectionality Described: -
https://centreforfeministforeignpolicy.org/journal/2017/10/11/intersectionality-in-uk-politics-panel-discussion-summary
Keywords
bbcpoliceagendaus electionsageofcommayflowerpfizerastrazenecacoronavirusthanks givingproject fearno new worldsnhs vaccine
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