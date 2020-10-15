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Експерти за заштита при работа за ефикасноста и ефектите од маските
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25 views • October 15, 2020
Владини обучени експерти за маски од Агенцијата за безбедност и здравје при работа на САД - OSHA*, Тами Кларк и Кристен Меган се придружија на Дел Бигтри, за да ги разложат виталните информации за маските, заштитната опрема и нивната улога во превенцијата на КОВИД-19. Секој човек на оваа планета што носи маска треба да ја слушне оваа интригантна дискусија.
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration (линк: https://www.osha.gov/)
Видеата објавени на каналот не служат за давање на медицински совети, дијагнози и третмани, ниту се конкретни правни совети и секогаш не го одразуваат ставот на Здружението.
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration (линк: https://www.osha.gov/)
Видеата објавени на каналот не служат за давање на медицински совети, дијагнози и третмани, ниту се конкретни правни совети и секогаш не го одразуваат ставот на Здружението.
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