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10.08.2021. Почему Poкфeллepoвcкий проект провалился. Элиты ищут запасной аэродром (Выпуск № 213 часть II (2)).
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6390 views • August 10, 2021
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:05 Письмо слушателя. ВИДЕО ВОЛНЫ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЕ.
05:22 Письмо слушателя. Фото.
05:51 Климатические войны. В шаге от бездны. Документальный фильм.https://www.youtube.com/watch?v=6EGbVgv4nb0.
07:58 "Дельта" взломала защиту Pfizer: индийский гость озадачил медиков - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=uLiK6-G5pms.
10:08 Насколько же даже собаки умнее людей...К вопросу о жиже... https://www.youtube.com/watch?v=A-4DCMj8acw.
11:46 В США вакцинированным от коронавируса рекомендовали снова носить маски. https://www.rosbalt.ru/world/2021/07/28/1913318.html?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
12:34 ОТСТРАНЁННЫЕ, НО ЖИВЫЕ. https://www.youtube.com/watch?v=Is9djwb2YNQ.
16:23 Пророчества старицы Нилы. Те, кто первыми уедут, спасутся. https://www.youtube.com/watch?v=P9Mbvk-ZCu8.
21:28 Как и почему человек теряет силу воли. https://www.youtube.com/watch?v=-3RREiWdlOA.
42:24 Могут ли демоны управлять людьми? https://www.youtube.com/watch?v=ln3p12cZ3FE.
45:19 Письмо слушателя. Бог отходит Даже при Записи на Вакцинацию❗
50:01 КНИГА ИОВА. Глава 1. Протоиерей Олег Стеняев. https://www.youtube.com/watch?v=Hz_4s-bzihg.
59:43 Человек и животные. Истории удивительной любви. # 2. https://www.youtube.com/watch?v=qOdda7PALO8.
Сегодня мы увидим климатическое оружие в действии. Узнаем ситуацию с ковид-19 и вакцинацией в мире, послушаем предсказания старицы Нилы. Послушаем проповеди схиигумена Гавриила на тему силы воли и одержимости. Послушаем откровения девушки, прошедшую запись на вакцинацию.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:05 Письмо слушателя. ВИДЕО ВОЛНЫ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЕ.
05:22 Письмо слушателя. Фото.
05:51 Климатические войны. В шаге от бездны. Документальный фильм.https://www.youtube.com/watch?v=6EGbVgv4nb0.
07:58 "Дельта" взломала защиту Pfizer: индийский гость озадачил медиков - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=uLiK6-G5pms.
10:08 Насколько же даже собаки умнее людей...К вопросу о жиже... https://www.youtube.com/watch?v=A-4DCMj8acw.
11:46 В США вакцинированным от коронавируса рекомендовали снова носить маски. https://www.rosbalt.ru/world/2021/07/28/1913318.html?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
12:34 ОТСТРАНЁННЫЕ, НО ЖИВЫЕ. https://www.youtube.com/watch?v=Is9djwb2YNQ.
16:23 Пророчества старицы Нилы. Те, кто первыми уедут, спасутся. https://www.youtube.com/watch?v=P9Mbvk-ZCu8.
21:28 Как и почему человек теряет силу воли. https://www.youtube.com/watch?v=-3RREiWdlOA.
42:24 Могут ли демоны управлять людьми? https://www.youtube.com/watch?v=ln3p12cZ3FE.
45:19 Письмо слушателя. Бог отходит Даже при Записи на Вакцинацию❗
50:01 КНИГА ИОВА. Глава 1. Протоиерей Олег Стеняев. https://www.youtube.com/watch?v=Hz_4s-bzihg.
59:43 Человек и животные. Истории удивительной любви. # 2. https://www.youtube.com/watch?v=qOdda7PALO8.
Сегодня мы увидим климатическое оружие в действии. Узнаем ситуацию с ковид-19 и вакцинацией в мире, послушаем предсказания старицы Нилы. Послушаем проповеди схиигумена Гавриила на тему силы воли и одержимости. Послушаем откровения девушки, прошедшую запись на вакцинацию.
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