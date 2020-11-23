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CIA TREASON - THE SET UP OF TEAM TO KILL PRESIDENT JOHN F. KENNEDY BY TRAITOR & COWARD LYNDON B. JOHNSON; CIA & THEIR CONTRACTOR - THE MOB
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81 views • November 23, 2020
THE IS THE INTERVIEW OF JAMES FILES, THE GRASSY KNOLL SHOOTER THAT HAD ORDERS TO HIT PRESIDENT KENNEDY IN THE HEAD IF HE HAD NOT BEEN HIT.
THERE IS FOOTAGE SHOWING A RIPPLE IN THE SCALP AT THE BACK OF KENNEDY s HEAD AT A FRACTION OF A SECOND BEFORE JAMES FILES TOOK HIS SHOT. FILES WAS AIMING FOR KENNEDY s RIGHT EYE; THE HEAD WAS BEING PUSHED FORWARD AT INSTANT JAMES FILES SHOT THE XP-100 FIREBALL .222 CALIBER.
MAYBE THERE WAS AN IMMUNITY DEAL FOR THIS CONFESSION
THERE IS NO STATUTE OF LIMITATION ON MURDER
THERE SHOULD BE A GRAND JURY CONVENED FOR LYNDON B. JOHNSON AND EDGAR J. HOOVER HOWEVER; AND BRING THOSE IN THE CIA LIKE PILOT WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE ASSASSINATION ABORT TEAM THAT HE FLEW IN; AND WHO WAS STANDING OPPOSITE SIDE OF THE ROAD TO GRASSY KNOLL SHOOTER AND OBSERVING; THE PLANNED KILL ZONE.
PRESIDENT TRUMP COULD DIRECT THAT JAMES FILES AND William Robert TOSH Plumlee; CO-CONSPIRATORS TO THE ASSASSINATION OF PRESIDENT JOHN F. KENNEDY.
THERE IS FOOTAGE SHOWING A RIPPLE IN THE SCALP AT THE BACK OF KENNEDY s HEAD AT A FRACTION OF A SECOND BEFORE JAMES FILES TOOK HIS SHOT. FILES WAS AIMING FOR KENNEDY s RIGHT EYE; THE HEAD WAS BEING PUSHED FORWARD AT INSTANT JAMES FILES SHOT THE XP-100 FIREBALL .222 CALIBER.
MAYBE THERE WAS AN IMMUNITY DEAL FOR THIS CONFESSION
THERE IS NO STATUTE OF LIMITATION ON MURDER
THERE SHOULD BE A GRAND JURY CONVENED FOR LYNDON B. JOHNSON AND EDGAR J. HOOVER HOWEVER; AND BRING THOSE IN THE CIA LIKE PILOT WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE ASSASSINATION ABORT TEAM THAT HE FLEW IN; AND WHO WAS STANDING OPPOSITE SIDE OF THE ROAD TO GRASSY KNOLL SHOOTER AND OBSERVING; THE PLANNED KILL ZONE.
PRESIDENT TRUMP COULD DIRECT THAT JAMES FILES AND William Robert TOSH Plumlee; CO-CONSPIRATORS TO THE ASSASSINATION OF PRESIDENT JOHN F. KENNEDY.
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