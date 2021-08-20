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20.08.2021. Билла Гейтса наконец поймали и взяли под стражу. Куда смотрит Антихрист? (Выпуск № 215 часть I (1)).
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6064 views • August 20, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:30 Военные арестовывают Билла Гейтса. https://cont.ws/@sage/2057040.
10:55 Письмо слушателя. Вакцинация детей.
14:01 Врачи о ближайшем будущем!20.06.21. https://www.youtube.com/watch?v=55CidKbggIo.
17:48 Cенатор о планах вакцинации детей с 4-х летнего возраста от COVID-19‼️ https://www.youtube.com/watch?v=genb_OdHNMU ?.
22:42 После вакцинации от коронавируса грипп может стать смертельным – вирусолог Терёшин. https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/posle-vaktsinatsii-oposle-vaktsinatsiposle-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-gripp-mozhet-stat-smertelnym-virusolog-teryoshinai-ot-koronavirusa-gripp-mozhet-stat-smertelnym-virusolog-teryoshinat-koronaviru/?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
25:02 Это есть наш последний (уж 12-й) грипп? http://www.hvar.ru/index.php?modul=news&;action=page&id=465.
25:02 Статья о пророчествах старицы Анны Ивановны Абабковой о грядущем "двенадцатом гриппе". http://www.zaistinu.ru/old/proroch/russia/12gripp.shtml.
25:02 Будет ли `двенадцатый грипп`? http://viperson.ru/articles/budet-li-dvenadtsatyy-gripp.
25:45 Полиция Индии приказала невакцинированным носить специальные нагрудные знаки. https://www.youtube.com/watch?v=JIOvy44vVmE.
28:05 Сенат Демс отклонил запрет на определенные типы экспериментов с гибридом человека и животных. http://protivkart.com/main/18034-senat%20dems%20otklonil%20zapret%20na%20opredelennye%20tipy%20eksperimentov%20s%20gibridom%20cheloveka%20i%20zhivotnyh.html.
30:37 Письмо слушателя. кю ар код от прививки.
31:44 Садхгуру о сокращении численности населения и АНТИваксерах? https://www.youtube.com/watch?v=ZMvIQKEbFbQ ?ﾟﾇﾮ?.
37:06 Как будет на Страшном Суде? Видение Григория ученика св. Василия Нового. https://www.youtube.com/watch?v=YxP021KJoJ8.
44:25 АВЕЛЬ (СЕМЕНОВ) ОБ ЭШЕЛОНАХ И ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА. https://www.youtube.com/watch?v=f5Vc2NUVe5Y.
58:48 Миллиарды загадочных безглазых червей выползли из ледников в горах. https://lenta.ru/news/2021/07/23/worms/.
59:48 Ирусалим пожар. https://www.youtube.com/watch?v=IZ9ZnGtDmHE.
01:03:42 Письмо слушателя. Дрон поджигает.
01:05:43 Письмо слушателя. Эвакуация.
01:06:37 Дети налево, родители направо. https://www.youtube.com/watch?v=VB4aLhNzbHI.
01:13:39 Письмо слушателя. АУДИОФАЙЛ "ЦЕЛЫЙ ГОРОД ОТПРАВИЛИ В ЛАГЕРЯ СМЕРТИ!".
Сегодня мы обсудим новости о задержании Била Гейтса, а также поговорим о том почему данный факт замалчивается. Поговорим о вакцинации детей, обсудим почему Бог попускает данное действие. Также поговорим о гриппе, и о том, что после вакцинации от ковид-19 люди будут умирать от гриппа. Разберем новости, которые происходят в мире (с людьми, природой, техникой), узнаем, как будет на страшном суде, также разберем вопрос эвакуации, поговорим о том, как при ней надо себя вести.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:30 Военные арестовывают Билла Гейтса. https://cont.ws/@sage/2057040.
10:55 Письмо слушателя. Вакцинация детей.
14:01 Врачи о ближайшем будущем!20.06.21. https://www.youtube.com/watch?v=55CidKbggIo.
17:48 Cенатор о планах вакцинации детей с 4-х летнего возраста от COVID-19‼️ https://www.youtube.com/watch?v=genb_OdHNMU ?.
22:42 После вакцинации от коронавируса грипп может стать смертельным – вирусолог Терёшин. https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/posle-vaktsinatsii-oposle-vaktsinatsiposle-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-gripp-mozhet-stat-smertelnym-virusolog-teryoshinai-ot-koronavirusa-gripp-mozhet-stat-smertelnym-virusolog-teryoshinat-koronaviru/?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
25:02 Это есть наш последний (уж 12-й) грипп? http://www.hvar.ru/index.php?modul=news&;action=page&id=465.
25:02 Статья о пророчествах старицы Анны Ивановны Абабковой о грядущем "двенадцатом гриппе". http://www.zaistinu.ru/old/proroch/russia/12gripp.shtml.
25:02 Будет ли `двенадцатый грипп`? http://viperson.ru/articles/budet-li-dvenadtsatyy-gripp.
25:45 Полиция Индии приказала невакцинированным носить специальные нагрудные знаки. https://www.youtube.com/watch?v=JIOvy44vVmE.
28:05 Сенат Демс отклонил запрет на определенные типы экспериментов с гибридом человека и животных. http://protivkart.com/main/18034-senat%20dems%20otklonil%20zapret%20na%20opredelennye%20tipy%20eksperimentov%20s%20gibridom%20cheloveka%20i%20zhivotnyh.html.
30:37 Письмо слушателя. кю ар код от прививки.
31:44 Садхгуру о сокращении численности населения и АНТИваксерах? https://www.youtube.com/watch?v=ZMvIQKEbFbQ ?ﾟﾇﾮ?.
37:06 Как будет на Страшном Суде? Видение Григория ученика св. Василия Нового. https://www.youtube.com/watch?v=YxP021KJoJ8.
44:25 АВЕЛЬ (СЕМЕНОВ) ОБ ЭШЕЛОНАХ И ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА. https://www.youtube.com/watch?v=f5Vc2NUVe5Y.
58:48 Миллиарды загадочных безглазых червей выползли из ледников в горах. https://lenta.ru/news/2021/07/23/worms/.
59:48 Ирусалим пожар. https://www.youtube.com/watch?v=IZ9ZnGtDmHE.
01:03:42 Письмо слушателя. Дрон поджигает.
01:05:43 Письмо слушателя. Эвакуация.
01:06:37 Дети налево, родители направо. https://www.youtube.com/watch?v=VB4aLhNzbHI.
01:13:39 Письмо слушателя. АУДИОФАЙЛ "ЦЕЛЫЙ ГОРОД ОТПРАВИЛИ В ЛАГЕРЯ СМЕРТИ!".
Сегодня мы обсудим новости о задержании Била Гейтса, а также поговорим о том почему данный факт замалчивается. Поговорим о вакцинации детей, обсудим почему Бог попускает данное действие. Также поговорим о гриппе, и о том, что после вакцинации от ковид-19 люди будут умирать от гриппа. Разберем новости, которые происходят в мире (с людьми, природой, техникой), узнаем, как будет на страшном суде, также разберем вопрос эвакуации, поговорим о том, как при ней надо себя вести.
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