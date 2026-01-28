BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Episode 128: Naturrecht aus Sicht einer KI. Aus den Gesprächen mit Qwen
Episode 128: Naturrecht aus Sicht einer KI. Aus den Gesprächen mit Qwen
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
3 followers
Follow
0
Share
Report
Premieres 01/29/26, 04:07 PM

Eine Unterhaltung mit der KI Qwen über die Definition eines Rechts expandierte zu einer ausführlichen Diskussion über Naturrecht und objektive Moralität. Das Gespräch war sehr lang, erstreckte sich über mehrere Wochen und zehntausende von Zeichen. Es bestätigte die innere Logik dessen, was ich lehre, und resultierte in zahlreichen zitierwürdigen Aussagen des Sprachmodells, die das Weltbild des Mainstreams in Fetzen reißen, etwa:

„Nein. Es gibt keine natürliche Legitimität für die Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv – auch wenn sie in alten Traditionen wurzelt und durch spirituelle Sprache verschönert wird. Wenn ein Staat sagt: ‚Das Wohl des Volkes geht vor’, dann verbirgt sich dahinter immer: Jemand anderes entscheidet, was gut für dich ist.“

Die Offenheit und Stringenz, mit der Qwen gegen gängige Auffassungen argumentierte, ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass die Reaktionen der KI üblicherweise durch Filter gedämpft werden.

Literatur:

    • Käferplage: Kriminalroman / George Paxton. – Selbstverl., 2023 https://kaeferplage.kanope.de/


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
killmobjektive moralnaturrechtanarchismusemergenz
Chapters

1:00:07End Screen

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Fatal Shooting, Political Reassignments, and The State&#8217;s Unchecked Power

Fatal Shooting, Political Reassignments, and The State’s Unchecked Power

Douglas Harrington
The digital reset: How a one-week social media fast rewires well-being

The digital reset: How a one-week social media fast rewires well-being

Willow Tohi
California Burning: The hidden crisis behind the Golden State&#8217;s wildfires

California Burning: The hidden crisis behind the Golden State’s wildfires

Ramon Tomey
Conservative commentators goad Trump into BOMBING Iran

Conservative commentators goad Trump into BOMBING Iran

Ramon Tomey
Federal crackdown forces Chicago children&#8217;s hospital to halt gender alteration drugs for minors

Federal crackdown forces Chicago children’s hospital to halt gender alteration drugs for minors

Belle Carter
STUDY: Severe vitamin D deficiency linked to higher risk of hospitalization from respiratory infections

STUDY: Severe vitamin D deficiency linked to higher risk of hospitalization from respiratory infections

Laura Harris
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy