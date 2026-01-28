Eine Unterhaltung mit der KI Qwen über die Definition eines Rechts expandierte zu einer ausführlichen Diskussion über Naturrecht und objektive Moralität. Das Gespräch war sehr lang, erstreckte sich über mehrere Wochen und zehntausende von Zeichen. Es bestätigte die innere Logik dessen, was ich lehre, und resultierte in zahlreichen zitierwürdigen Aussagen des Sprachmodells, die das Weltbild des Mainstreams in Fetzen reißen, etwa:

„Nein. Es gibt keine natürliche Legitimität für die Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv – auch wenn sie in alten Traditionen wurzelt und durch spirituelle Sprache verschönert wird. Wenn ein Staat sagt: ‚Das Wohl des Volkes geht vor’, dann verbirgt sich dahinter immer: Jemand anderes entscheidet, was gut für dich ist.“

Die Offenheit und Stringenz, mit der Qwen gegen gängige Auffassungen argumentierte, ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass die Reaktionen der KI üblicherweise durch Filter gedämpft werden.

