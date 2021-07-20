Reinkarnationstherapie ist effektive Problemlösung im Jetzt.Über die #Reinkarnationstherapie erhellen Sie die seelischen Hintergründe von belastenden (Körper-) Themen und schaffen so die Voraussetzung zur Heilung.Reinkarnationstherapie kann Ihnen dabei helfen:- eigene Bedürfnisse (wieder) wahrzunehmen,- (neue) berufliche Talente entdecken,- Ängste & Zweifel durch Selbstvertrauen ersetzen,- seinen Herzenswünschen trauen,- #Gesundheit verbessert sich,- neuen Schwung in Beziehungen bringen,- Fantasien ausleben dürfen,- besser zu kommunizieren,- uvm.Alles geschieht in der Reinkarnationstherapie auf ganz natürliche Weise und ohne Hypnose. Mit wiederholenden Rückführungen und einem erfahrenen Therapeuten entfaltet sich die größte therapeutische Wirksamkeit. Ich betreibe die Reinkarnationstherapie erfolgreich seit 2006 und helfe Klienten mit Hinweisen und Impulsen beim Bearbeiten ihrer Themen.Es ist wie es ist.Sind sie damit einverstanden?Viele meiner Klienten kommen auch von weiter weg. Gerne nehmen sie den Weg nach #Frankfurt am Main in Kauf, machen bei mir als erfahrenem Therapeuten ihre ersten Therapieerfahrungen. Im Herzen von Deutschland gelegen, ist Frankfurt am Main ideal zu erreichen mit dem PKW, ,der Bahn und auch der Flughafen ist nur wenige Stationen von der Innenstadt entfernt. Ganz nach Wunsch kann aus einer Vielzahl von Übernachtungsangeboten in allen Preisklassen gewählt werden.Mein Angebot:Reinkarnationstherapie – Einzelsitzungen – kostenfreie VorgesprächeTherapeutenausbildungSeminareReinkarnationstherapie Engin Iktir -Stiftstr. 260313 Frankfurt am Main069 958 64 828#enginiktir