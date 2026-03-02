BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Compilation Pianeti e stelle, l’assurdità degli anni luce e la successiva conferma della IA 02 Marzio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
283 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • 1 day ago

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Keywords
cieloanni lucestelle pianetimisurazione luxluxdistanza pianeti
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Pakistan and Afghanistan edge toward &#8220;open war&#8221; as ceasefire crumbles

Pakistan and Afghanistan edge toward “open war” as ceasefire crumbles

Belle Carter
From Regional Spark to Global Inferno: The Path to Nuclear Catastrophe in the Middle East

From Regional Spark to Global Inferno: The Path to Nuclear Catastrophe in the Middle East

Mike Adams
Iran&#8217;s War Strategy: Blind, Deplete, and Overwhelm &#8211; The Calculated Plan to Render U.S. Defenses Obsolete

Iran’s War Strategy: Blind, Deplete, and Overwhelm – The Calculated Plan to Render U.S. Defenses Obsolete

Mike Adams
Iran&#8217;s Retaliatory Strikes: A Devastating Multi-Nation Assault on U.S. Allies and Infrastructure

Iran’s Retaliatory Strikes: A Devastating Multi-Nation Assault on U.S. Allies and Infrastructure

Mike Adams
The Netanyahu Gambit: How Trump Walked America Into an Iranian War Trap

The Netanyahu Gambit: How Trump Walked America Into an Iranian War Trap

Mike Adams
The Apocalypse Pantry: Grow your own pharmacy before the supply chain collapses

The Apocalypse Pantry: Grow your own pharmacy before the supply chain collapses

Kevin Hughes
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy