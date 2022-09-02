Το Leopard 2 A7+ της Krauss Maffei Wegmann - Το τέλειο άρμα για την Αραβική Άνοιξη

Βλέπουμε κι αυτό: www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1





https://alexanderlehmann.net

ΠΗΓΗ βίντεο: www.youtube.com/watch?v=15BFbazJyQ0





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