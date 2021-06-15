© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Δήμος Θανάσουλας, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω: Eμβόλια - Υποχρεώσεις και Δικαιώματα | 13.4.2021
Follow
0
Share
Report
10 views • June 15, 2021
Δήμος Θανάσουλας, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω: Το εμβόλιο είναι το πρόσχημα. Απώτερος στόχος μια δυστοπική κοινωνία, όπου για να μπορούμε οι πολίτες να ασκούμε τα δικαιώματά μας θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Οι εκβιασμοί για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα δεν γίνονται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Η υποχρεωτικότητα είναι απολύτως αντισυνταγματική και παράνομη. Ο πολίτης υποχρεώνεται να πάρει την απόφαση να εμβολιασθεί υπό καθεστώς φόβου με κατάληξη την ανελευθερία του. Εκβιάζεται να δεχθεί ένα εμβόλιο που για τις παρενέργειές του έχουν αποποιηθεί τις ευθύνες τους οι εταιρείες που το παρασκευάζουν και οι επιτροπές των ειδικών που το συστήνουν. Αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας, θα καταγράφονταν και όσοι έχουν αντισώματα από φυσική νόσηση όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες.
ΠΗΓΕΣ
“Θεσσαλία Τηλεόραση”
“Ρ/Σ Star Κεντρικής Ελλάδος”
https://www.youtube.com/channel/UCsTDtiFQ21FP_iCSbWKg5hw
https://www.dailymotion.com/video/x81w5fb
ΠΗΓΕΣ
“Θεσσαλία Τηλεόραση”
“Ρ/Σ Star Κεντρικής Ελλάδος”
https://www.youtube.com/channel/UCsTDtiFQ21FP_iCSbWKg5hw
https://www.dailymotion.com/video/x81w5fb
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.