Δήμος Θανάσουλας, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω: Eμβόλια - Υποχρεώσεις και Δικαιώματα | 13.4.2021

Δήμος Θανάσουλας, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω: Το εμβόλιο είναι το πρόσχημα. Απώτερος στόχος μια δυστοπική κοινωνία, όπου για να μπορούμε οι πολίτες να ασκούμε τα δικαιώματά μας θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Οι εκβιασμοί για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα δεν γίνονται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Η υποχρεωτικότητα είναι απολύτως αντισυνταγματική και παράνομη. Ο πολίτης υποχρεώνεται να πάρει την απόφαση να εμβολιασθεί υπό καθεστώς φόβου με κατάληξη την ανελευθερία του. Εκβιάζεται να δεχθεί ένα εμβόλιο που για τις παρενέργειές του έχουν αποποιηθεί τις ευθύνες τους οι εταιρείες που το παρασκευάζουν και οι επιτροπές των ειδικών που το συστήνουν. Αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας, θα καταγράφονταν και όσοι έχουν αντισώματα από φυσική νόσηση όπως γίνεται στις υπόλοιπες χώρες.ΠΗΓΕΣ“Θεσσαλία Τηλεόραση”“Ρ/Σ Star Κεντρικής Ελλάδος”