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Ο Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου - Δρ. Χάμερ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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315 views • December 15, 2019

Αυτό είναι το πρώτο βίντεο με τον Δρ. Χάμερ και γυρίστηκε το 1984, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει αρχικά τον γερμανικό λαό για την ανακάλυψή του, η οποία έφερε στο φως τα πραγματικά αίτια των διαφόρων παθήσεων καθώς επίσης και τον ορθολογικό τρόπο θεραπείας τους.
Σήμερα, λίγες δεκαετίες αργότερα, η Γερμανική Θεραπευτική είναι αρκετές τάξεις μεγέθους πιο μπροστά από όσο φαίνεται σε αυτό το βίντεο. Αυτό θα γίνει σαφές καθώς θα αναρτώνται όλο και νεότερα βίντεο με τον Δρ. Χάμερ και τις ανακαλύψεις του.
Το “Σύνδρομο Ντιρκ-Χάμερ” και ο “Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου”, είναι οι πρώτες ανακάλύψεις του Δρ. Χάμερ, σύμφωνα με τις οποίες κάθε καρκίνος είναι αποτέλεσμα κάποιου ισχυρού συγκρουσιακού σοκ, το οποίο αργότερα ονομάστηκε “βιολογική συγκρούση”.
Με το πέρασμα των ετών, ο Δρ. Χάμερ ανακάλυψε ότι στην πραγματικότητα σχεδόν κάθε αρρώστια έχει την αιτία της σε κάποια απολύτως συγκεκριμένου τύπου βιολογική σύγκρουση.
Αυτή η ταινία του Δρ. Χάμερ, αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την “Γερμανική Θεραπευτική” μέσα από ομιλίες του και από παρουσιάσεις ασθενών.
Η Γερμανική Θεραπευτική, μέχρι το 2003 ονομάζονταν “Νέα Ιατρική” και ως το 2010 "Γερμανική Νέα Ιατρική". Η τελική ονομασία που της έδωσε ήταν "Germanische Heilkunde", δηλαδή "Γερμανική Θεραπευτική", σε μια προσπάθεια να την απαγκιστρώσει από τον όρο "ιατρική" για τον οποίο πίστευε ότι είχε πλέον εκφυλιστεί ηθικά.
Ο “Σιδηρούς Κανόνας του Καρκίνου” ήταν η πρώτη από τις συνολικά πέντε Βιολογικές Νομοτέλειες που ανακάλυψε ο Δρ. Χάμερ, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα της “Γερμανικής Θεραπευτικής”.
Δυστυχώς, τα γεγονότα των μνημονιακών ετών στην Ελλάδα (επί των οποίων και πρωτοδημοσιεύτηκε αυτό το βίντεο σε κανάλι που έκλεισε) έκαναν αυτό το βίντεο πολύ επίκαιρο.

ΘΕΜΑΤΑ:
-Ορισμός του συνδρόμου Ντιρκ Χάμερ (DHS) και του Σιδηρού Κανόνα.
-Θεραπεία του καρκίνου μέσω επίλυσης της σύγκρουσης.
-Όταν πουλήθηκαν τα ακίνητα και τελείωσαν τα λεφτά.. η ασθενής διαγράφτηκε.
-Ο ασθενής πρέπει να αποκτήσει φωνή.
-Ο καρκίνος του πνεύμονα θεραπεύτηκε.
-Τα συμπτώματα φανερώνουν το είδος της σύγκρουσης που προκάλεσε τον καρκίνο.
-Οι μεταστάσεις δεν είναι μεταστάσεις, αλλά νέοι καρκίνοι.
-Η σύγκρουση με τον προϊστάμενο προκάλεσε βρογχικό καρκίνωμα.
-Συζήτηση με τον θεραπευμένο καρκινοπαθή κ. Τσεμέλκα.
-Καρκίνος ουροδόχου κύστης έπειτα από ρήξη αυτοεκτίμησης.
-Καρκίνος τραχήλου μήτρας, έπειτα από συζυγική βαναυσότητα.
-Καρκίνος από ρήξη μεταξύ πατέρα-κόρης, αποκάλυψε παλαιό (αποθεραπευμένο)
βρογχικό καρκίνωμα. Ο ασθενής πιέστηκε από τους οικείους του να κάνει
χημειοθεραπεία. Όταν πέθανε, κατηγορήθηκε η μέθοδος του Χάμερ.
-Ομιλία ασθενούς με πολλαπλούς καρκίνους.
-Ο παράγοντας σύμπτωση στην προβλεψιμότητα της ΓΝΙ είναι κάτω του 1:1.000.000
-Ιατρική επιτροπή τρομάζει από την ακρίβεια της μεθόδου του Χάμερ και διακόπτει
 την εξεταστική διαδικασία.
-Ασθενής με καρκίνο στο στόμα (είχε προγραμματιστεί επέμβαση αφαίρεσης
 του μισού προσώπου) θεραπεύεται από τον Δρ. Χάμερ και οι νοσοκομειακοί
  γιατροί ανακαλούν την αρχική διάγνωση.
-Θεραπεία ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα από φόβο θανάτου (κυκλοτερής εστία).
-Οι γιατροί δεν επιμαρτυρούν την αλήθεια. Οι επιτυχίες του Δρ. Χάμερ αποσιωπούνται.
-Συνοπτικά σχόλια του Δρ. Χάμερ για τις δυνατότητες της ιατρικής του και για το
  παρασκήνιο του πολέμου εναντίον του.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα. Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν. Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

Keywords
hamermedicinetumordrtherapyalternativegermanische heilkundeneuenew cancer
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