【简体中文字幕】 Pfizer Exploring "Mutating" COVID-19 Virus For New Vaccines 辉瑞药厂探索“突变”新冠病毒以制造新疫苗 #定向进化

辉瑞公司的#DirectedEvolution研究影响到我们所有人，在全世界范围内，不管是什么意识形态的人。主流媒体震耳欲聋的沉默只说明了#大制药公司和#大科技公司之间令人不安的关系。我们实时目睹了乔丹-特里什顿-沃克在网上的确凿痕迹在我们眼前被刷掉。我们只是一个小型的非营利组织，由你们的免税捐款提供燃料，我们现在比以往任何时候都更需要你们的支持。
你们中的许多人对压制和审查的奥威尔式的寡头政治了如指掌，但对于那些有疑问的人，我们希望你们能注意。除了媒体的封锁，这篇文章在YouTube上被删除，就在昨天，我们被12个月内的第二家客户关系管理公司列入黑名单，使我们的筹款工作变得非常难以管理。你了解真相的能力正受到攻击。
在Twitter上，我们已经获得了超过2500万的浏览量。这就是我们规避审查制度的方法。传播这个消息。他们不能让我们都沉默。一遍又一遍地分享该视频。无论你的观众有多小，都要用你的声音。
我们不是 "辉瑞公司为您带来的"。
我们就是新闻!
你还在等什么？现在就进行免税捐赠吧。用你的钱包加入反对大医药和大科技的斗争。这是唯一的办法。
上帝保佑美国 🇺🇸
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