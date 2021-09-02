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Catherine Austin Fitts : Le virus n’est qu’un écran de fumée, le coup d'état financier des banques !
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21 views • September 02, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
L'ancienne haute fonctionnaire fédérale Catherine Austin Fitts prévient que le système monétaire tend vers l'instabilité au niveau mondial, ce qui explique en partie la demande d'une "grande réinitialisation". Cependant, en prévision de cela, au cours des 20-30 dernières années, les banques centrales ont pris une quantité importante d'argent aux gouvernements souverains... elles ont fait beaucoup de transactions illégales avec leur argent. Nous devons arrêter de les financer.
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/tmvbxVUVgHNQ/?list=notifications&;randomize=false
L'ancienne haute fonctionnaire fédérale Catherine Austin Fitts prévient que le système monétaire tend vers l'instabilité au niveau mondial, ce qui explique en partie la demande d'une "grande réinitialisation". Cependant, en prévision de cela, au cours des 20-30 dernières années, les banques centrales ont pris une quantité importante d'argent aux gouvernements souverains... elles ont fait beaucoup de transactions illégales avec leur argent. Nous devons arrêter de les financer.
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