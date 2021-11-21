Christian Perronne όλοι οι εμβολιασμένοι πρέπει να βρίσκονται σε καραντίνα

Ειδικός σε θέματα εμβολιασμού: “Οι ανεμβολίαστοι άνθρωποι δεν είναι επικίνδυνοι- οι εμβολιασμένοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για τους άλλουςΟ πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τον Εμβολιασμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθηγητής Christian Perronne, δήλωσε χθες ότι όλοι οι εμβολιασμένοι πρέπει να βρίσκονται σε καραντίνα κατά τους χειμερινούς μήνες, διαφορετικά κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά.Ο Perronne ειδικεύεται στις τροπικές παθολογίες και στις αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες. Διετέλεσε πρόεδρος της εξειδικευμένης επιτροπής για τις μεταδοτικές ασθένειες του Ανώτατου Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας.Επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στο Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο ειδικός σε θέματα μολυσματικών ασθενειών δήλωσε: “Οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα και να απομονωθούν από την κοινωνία”.Συνέχισε λέγοντας ότι: “Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον εμβολιασμό είναι πολύ επικίνδυνοι: “Οι ανεμβολίαστοι άνθρωποι δεν είναι επικίνδυνοι- οι εμβολιασμένοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για τους άλλους. Είναι αποδεδειγμένο στο Ισραήλ τώρα – είμαι σε επαφή με πολλούς γιατρούς στο Ισραήλ – έχουν μεγάλα προβλήματα, σοβαρά περιστατικά στα νοσοκομεία είναι μεταξύ εμβολιασμένων ανθρώπων, και στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης, έχετε το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού και επίσης υπάρχουν προβλήματα”.Η τρέχουσα ομάδα εργασίας για την πανδημία COVID-19 στη Γαλλία φέρεται να έχει “πανικοβληθεί εντελώς” μόλις έλαβε την είδηση, φοβούμενη πανδημία αν ακολουθήσει την καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων.Ο Ισραηλινός γιατρός Kobi Haviv δήλωσε στο Channel 13 News: “Το 95% των σοβαρά ασθενών εμβολιάζονται. Οι πλήρως εμβολιασμένοι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν το 85-90% των νοσηλειών. Ανοίγουμε όλο και περισσότερα υποκαταστήματα COVID. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μειώνεται ή εξαφανίζεται”.