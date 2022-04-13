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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
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22 views • April 13, 2022
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ https://ugetube.com/watch/tH2auxptQDVp7cT , https://rumble.com/v10tyfb-antichrist-sodomite-slavery.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.enikos.gr/media/pantelis-toutountzis-otan-katalava-tin-elxi-mou-gia-tous-andres-ekana-tin-prosefchi-mou-giati-nomiza-oti-itan-kako/1785708 , https://www.dailymotion.com/video/x89xwwb .
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ;
ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ «ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ»; ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/holyeros.htm (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;
ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...).
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ;
ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ «ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ»; ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/holyeros.htm (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;
ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...).
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
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Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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