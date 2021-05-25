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Το Παγκόσμιο Αντίδοτο Ντοκιμαντέρ
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1524 views • May 25, 2021
Η επιστήμη και η ιστορία του διοξειδίου του χλωρίου. Η NASA το ανακήρυξε παγκόσμιο αντίδοτο το 1987. Από τότε χιλιάδες έχουν ανακάμψει από ασθένειες χρησιμοποιώντας αυτή την ουσία και τώρα πολλοί γιατροί και επιστήμονες λένε ότι είναι ισχυρά αποτελεσματικό για πολλές διαφορετικές χρήσεις.
Το ντοκιμαντέρ διερευνά την ιστορία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του παγκόσμιου αντίδοτου και παρέχει συνεντεύξεις με γιατρούς και ανθρώπους που το έχουν χρησιμοποιήσει.
Μάθετε περισσότερα σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω link.
Ιστοσελίδα: https://theuniversalantidote.com
Κατεβάστε το Δωρεάν Εδώ: https://t.me/theuniversalantidote
Το ντοκιμαντέρ διερευνά την ιστορία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του παγκόσμιου αντίδοτου και παρέχει συνεντεύξεις με γιατρούς και ανθρώπους που το έχουν χρησιμοποιήσει.
Μάθετε περισσότερα σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω link.
Ιστοσελίδα: https://theuniversalantidote.com
Κατεβάστε το Δωρεάν Εδώ: https://t.me/theuniversalantidote
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