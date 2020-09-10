COVID-PASS! Xωρίς αυτό δε θα μπορείς να κάνεις τίποτα! Αυγουστάτος Focus FM | 7/9/2020

Ιωάννης Αυγουστάτος 7/9/2020 Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής στον Στέφανο Δαμιανίδη του Focus Fm 103,6. Covid-pass

χωρίς αυτό δε θα μπορείς να κάνεις τίποτα

«πέφτουν συνέχεια σε αντιφάσεις»

«Είναι πρωτοφανές στην ιστορία της ιατρικής»

«Γίνονται πράγματα παράλογα και αντιεπιστημονικά»

«Κίνδυνος να ατροφήσουν οι εγκέφαλοι των παιδιών»

«Η επιστήμη έπαψε να είναι ανοιχτή, έχει γίνει προπαγάνδα»

«Δεν μπορείς να πεις τίποτα χωρίς λογοκρισία»

«Να τηρήσουν οι γιατροί, έστω και αργά, τον όρκο του Ιπποκράτη»

«Κάποιοι γιατροί τα λένε μια έτσι και μετά τα γυρίζουν 100%. Εκβιάζονται»