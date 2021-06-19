#Πουλτουρτζίδης: Αρμαγεδδών για #Εμβολιασμένους το Χειμώνα; - Στην Αιχμή του Δόρατος - 16/06/21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • June 19, 2021





Σήμερα, Τετάρτη 16 Ιουνίου ώρα 19:00 μ.μ στο πλαίσιο της εκπομπής "Στην Αιχμή του Δόρατος", ο Άρης Λαμπρόπουλος, θα συνομιλήσει με τον κ. Αντώνη Πουλτουρτζίδη, κλινικό διατροφολόγο, με θέμα:





"Αρμαγεδδών για εμβολιασμένους το χειμώνα;"





Μάθε για το ΕΠΑΜ:



Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...



2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:



https://bit.ly/37Txkl7



3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:



https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...



4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:



https://www.xasteria.org/



5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:



http://www.e-roi.gr/



6. Facebook του ΕΠΑΜ:



https://www.facebook.com/metopo



7. Twitter του ΕΠΑΜ:



https://twitter.com/epamhellas



Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Έξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Εμβόλια #Κορονοϊός #ΕΠΑΜΣήμερα, Τετάρτη 16 Ιουνίου ώρα 19:00 μ.μ στο πλαίσιο της εκπομπής "Στην Αιχμή του Δόρατος", ο Άρης Λαμπρόπουλος, θα συνομιλήσει με τον κ. Αντώνη Πουλτουρτζίδη, κλινικό διατροφολόγο, με θέμα:"Αρμαγεδδών για εμβολιασμένους το χειμώνα;"Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Έξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamunited popular front greece

Show More