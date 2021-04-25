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IFQ45 - Émission du 22 avril 2021 avec Richard Boutry
luciole
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29 views • April 25, 2021
Publication de cette vidéo : jeudi 22 avril 2021

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

Référence de la vidéo de Paul Schreyer : https://youtu.be/d3WUv5SV5Hg

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
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corruptionresistanceinformationdictaturemediaslibertecovidmasquesvaccinseveillibertespresse
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