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Jean Dominique Michel : La corruption systémique, partie 3 (La Tribune REINFO 20/01/21)
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10 views • February 08, 2021
20 janvier 2021 : https://odysee.com/@Reinfocovid:2/jean-dominique-michel-la-corruption-3:1
REINFO COVID : https://odysee.com/@Reinfocovid:2
@Reinfocovid
à 1:40 : guerre du Vietnam et en Irak
https://www.france24.com/fr/20150320-rapport-guerre-irak-menace-nucleaire-cia-bush-exageration-2002-nucleaire-al-qaida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_du_golfe_du_Tonkin
à 3:31 : Peter Gotzsche
https://www.routledge.com/Deadly-Medicines-and-Organised-Crime-How-Big-Pharma-Has-Corrupted-Healthcare/Gotzsche/p/book/9781846198847
à 5:00 : amendes de Pfizer de 4 milliards de dollards
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/industry/pharmaceuticals
https://inside.uncc.edu/news-features/2020-11-18/research-shows-price-pharmaceutical-firms-pay-illegal-practices
https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-amende-23%C2%A0milliards-dollars-
https://www.corvelva.it/fr/approfondimenti/sistema-sanita/case-farmaceutiche/le-condanne-alle-big-pharma-negli-usa.html
https://francais.medscape.com/voirarticle/3602867
à 6:45 : Tamiflu
https://www.bmj.com/tamiflu
rapport sénat pour la vaccination H1N1 de 2009 :
https://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-11.pdf
====
REINFO COVID
Odysee : https://odysee.com/@Reinfocovid:2
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URL LBRYlbry://@Reinfocovid#2/jean-dominique-michel-la-corruption-3#1
REINFO COVID : https://odysee.com/@Reinfocovid:2
@Reinfocovid
à 1:40 : guerre du Vietnam et en Irak
https://www.france24.com/fr/20150320-rapport-guerre-irak-menace-nucleaire-cia-bush-exageration-2002-nucleaire-al-qaida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_du_golfe_du_Tonkin
à 3:31 : Peter Gotzsche
https://www.routledge.com/Deadly-Medicines-and-Organised-Crime-How-Big-Pharma-Has-Corrupted-Healthcare/Gotzsche/p/book/9781846198847
à 5:00 : amendes de Pfizer de 4 milliards de dollards
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/industry/pharmaceuticals
https://inside.uncc.edu/news-features/2020-11-18/research-shows-price-pharmaceutical-firms-pay-illegal-practices
https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-amende-23%C2%A0milliards-dollars-
https://www.corvelva.it/fr/approfondimenti/sistema-sanita/case-farmaceutiche/le-condanne-alle-big-pharma-negli-usa.html
https://francais.medscape.com/voirarticle/3602867
à 6:45 : Tamiflu
https://www.bmj.com/tamiflu
rapport sénat pour la vaccination H1N1 de 2009 :
https://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-11.pdf
====
REINFO COVID
Odysee : https://odysee.com/@Reinfocovid:2
Site internet : https://www.reinfocovid.fr
Abonnement newsletter : https://reinfocovid.fr/contact/
Facebook : https://www.facebook.com/collectifreinfocovid
Twitter : https://twitter.com/ReinfoCovidOff
Instagram : https://www.instagram.com/collectif_reinfoco_vid
https://www.youtube.com/watch?v=1KY0s0SSrCc
URL LBRYlbry://@Reinfocovid#2/jean-dominique-michel-la-corruption-3#1
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