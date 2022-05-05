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VAGT I GEVÆR! Systematisk Ulovlig Sagsbehandling, Dokumenteret. [12.11.2018]
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10 views • May 05, 2022
Note: I video I made and shared in 2018 on my old YT channel, now I'm going to court for the fifth time and will be sentenced as a criminal by the sick satanic corrupt justice system we have here in Denmark.
And all the politicians know it and no one is held accountable. There is no Legal Security in Denmark at all and the LGBTQIA+ Pedophile supporting elite hold the hand over and Protects each other.
The indictment can be seen here: https://www.k10.dk/showthread.php?p=374024#post374024
Systematic illegal Case Processing. Documented!
Systematisk Ulovlig Sagsbehandling, Dokumenteret.
1,100 views Oct 24, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
52 subscribers
https://youtu.be/zeuoIWytNug
https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA
12.11.2018 TV 2 Lorry
På TV 2 Lorry har vi det seneste års tid fortalt om adskillige syge borgere
- særligt i Københavns Kommune - som er blevet klemt i systemet med systematisk ulovlig sagsbehandling.
Flere advokater råber vagt i gevær - dagligt møder de udsatte borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling i kommunerne samt i hovedstadsområdet. Men ulovlighederne har ingen konsekvenser for kommunerne.
For domstolene, som ellers altid fungere som kontrollerende 3. statsmagt - vil ikke røre sagerne fra kommunerne med en ildtang. Selvom borgernes sager er fyldt med eksempler på ulovlig sagsbehandling og tvivlsomme afgørelser, får det ingen konsekvenser for de kommuner, der laver ulovlighederne.
- Lige meget hvad kommunerne finder på, så kan borgerne ikke gå til domstolene og få dem til at sige, hvad der er en rigtig og en forkert fortolkning af loven på f.eks. beskæftigelses- eller socialområdet.
For når det handler om myndighedsvurderinger, vil domstolene ikke blande sig, siger Mads Bramming. Han påpeger, at det socialretlige er det eneste juridiske område, hvor den 3. statsmagt ikke kontrollerer den udøvende magt.
Hermed bliver borgere på offentlig forsørgelse fanget i magtesløshed uden retssikkerhed.
- Det er jo en helt ulovlig afgørelse at sige til et sygt menneske, som har ligget i sin seng i 20 år og har modtaget hjemmehjælp og alt muligt andet, at de kan sagtens arbejde og så nægte dem en førtidspension. Det er så åbenlyst ulovligt, men hvis vi tager sagen til domstolene, siger de, at det vil de ikke blande sig i, siger Mads Bramming.
Kilder:
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Hæderkronet advokat Mads Bramming i opråb: Sagsbehandlere er enevældige konger
Retssikkerheden for samfundets mest udsatte og syge borgere er i dag
voldsomt truet. For der er ingen domstolskontrol med kommunerne. Det kan systematisk ulovlig sagsbehandling, som dagligt møder borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling.
Mere her:
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/haederkronet-advokat-i-oprab-sagsbehandlere-er-enevaeldige-konger
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Kaaveh Piroz, søn af narkogangster: Nu kæmper han for samfundets svageste.
- Når kommunerne i dag træffer afgørelser, så vejer de økonomiske hensyn tit tungest. Derfor bliver der truffet rigtig mange ulovlige afgørelser.
Derfor er retssikkerheden på det socialretlige område sat ud af kraft. Der er ingen 3. statsmagt til at banke kommunerne på plads.
- Vi ser i dag sønderknuste og nedbrudte mennesker begå hærværk på kommunens jobcentre. I frustration begår de selvmord eller sætter ild til sig selv.
Læs mere her:
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/son-af-narkogangster-nu-kaemper-han-samfundets-svageste
Note: Dette er foregået siden 1848, at retssikkerheden på det socialretlige område er sat ud af kraft, at der ngen 3. statsmagt er til at banke kommunerne på plads, når de begår lovovertrædelser.
Spørgsmål Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre:
KL (Kommunernes Landsforening) ønsker ikke at udtale sig om det nuværende kontrolsystem med kommunernes afgørelser, og en Forvaltningsdomstol.
Mere her i denne tråd
https://www.k10.dk/showpost.php?p=368733&;postcount=584
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
And all the politicians know it and no one is held accountable. There is no Legal Security in Denmark at all and the LGBTQIA+ Pedophile supporting elite hold the hand over and Protects each other.
The indictment can be seen here: https://www.k10.dk/showthread.php?p=374024#post374024
Systematic illegal Case Processing. Documented!
Systematisk Ulovlig Sagsbehandling, Dokumenteret.
1,100 views Oct 24, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
52 subscribers
https://youtu.be/zeuoIWytNug
https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA
12.11.2018 TV 2 Lorry
På TV 2 Lorry har vi det seneste års tid fortalt om adskillige syge borgere
- særligt i Københavns Kommune - som er blevet klemt i systemet med systematisk ulovlig sagsbehandling.
Flere advokater råber vagt i gevær - dagligt møder de udsatte borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling i kommunerne samt i hovedstadsområdet. Men ulovlighederne har ingen konsekvenser for kommunerne.
For domstolene, som ellers altid fungere som kontrollerende 3. statsmagt - vil ikke røre sagerne fra kommunerne med en ildtang. Selvom borgernes sager er fyldt med eksempler på ulovlig sagsbehandling og tvivlsomme afgørelser, får det ingen konsekvenser for de kommuner, der laver ulovlighederne.
- Lige meget hvad kommunerne finder på, så kan borgerne ikke gå til domstolene og få dem til at sige, hvad der er en rigtig og en forkert fortolkning af loven på f.eks. beskæftigelses- eller socialområdet.
For når det handler om myndighedsvurderinger, vil domstolene ikke blande sig, siger Mads Bramming. Han påpeger, at det socialretlige er det eneste juridiske område, hvor den 3. statsmagt ikke kontrollerer den udøvende magt.
Hermed bliver borgere på offentlig forsørgelse fanget i magtesløshed uden retssikkerhed.
- Det er jo en helt ulovlig afgørelse at sige til et sygt menneske, som har ligget i sin seng i 20 år og har modtaget hjemmehjælp og alt muligt andet, at de kan sagtens arbejde og så nægte dem en førtidspension. Det er så åbenlyst ulovligt, men hvis vi tager sagen til domstolene, siger de, at det vil de ikke blande sig i, siger Mads Bramming.
Kilder:
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Hæderkronet advokat Mads Bramming i opråb: Sagsbehandlere er enevældige konger
Retssikkerheden for samfundets mest udsatte og syge borgere er i dag
voldsomt truet. For der er ingen domstolskontrol med kommunerne. Det kan systematisk ulovlig sagsbehandling, som dagligt møder borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling.
Mere her:
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/haederkronet-advokat-i-oprab-sagsbehandlere-er-enevaeldige-konger
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Kaaveh Piroz, søn af narkogangster: Nu kæmper han for samfundets svageste.
- Når kommunerne i dag træffer afgørelser, så vejer de økonomiske hensyn tit tungest. Derfor bliver der truffet rigtig mange ulovlige afgørelser.
Derfor er retssikkerheden på det socialretlige område sat ud af kraft. Der er ingen 3. statsmagt til at banke kommunerne på plads.
- Vi ser i dag sønderknuste og nedbrudte mennesker begå hærværk på kommunens jobcentre. I frustration begår de selvmord eller sætter ild til sig selv.
Læs mere her:
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/son-af-narkogangster-nu-kaemper-han-samfundets-svageste
Note: Dette er foregået siden 1848, at retssikkerheden på det socialretlige område er sat ud af kraft, at der ngen 3. statsmagt er til at banke kommunerne på plads, når de begår lovovertrædelser.
Spørgsmål Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre:
KL (Kommunernes Landsforening) ønsker ikke at udtale sig om det nuværende kontrolsystem med kommunernes afgørelser, og en Forvaltningsdomstol.
Mere her i denne tråd
https://www.k10.dk/showpost.php?p=368733&;postcount=584
https://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
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