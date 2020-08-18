Δεν φοράς μάσκα; Αυτό θα σε βρει!!!!!!!!!!!!!!

Οι Αρχές της Μελβούρνης στην Αυστραλία, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν drones υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να εντοπίζουν τους πολίτες που δεν φορούν μάσκα αλλά και να ελέγχουν όσα αμάξια παραβιάζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας και ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.



«Drones υψηλής τεχνολογίας θα εντοπίζουν τους ανθρώπους που δεν φορούν μάσκα και τα αμάξια που βρίσκονται πολύ μακριά από το σπίτι τους», αναφέρει ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού της Μελβούρνης.



Όλα αυτά για τον κορωνοϊό!!!