What a lovely new world we are living in when you go out for a meal and a squad of police barge in, persecute a little boy then demand to see everyone else’s papers. This is the vax passport wor

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222 views • January 03, 2022





https://mobile.twitter.com/cynclagar/status/1475579567637213185



If you allow them to violate your civil rights, because of an emergency, they will always invent emergencies, to violate your rights.



If the wonderful vaccine doesn't work, blame not the unvaccinated, but the manufacturer.



Note: If democracy from USA are destroyed, all democracys, all around the world, will destroyed too, because they are similar and comes from USA's democracy, and after then, world be sumitted into an full dictatorship. (Signed from a non American, but who loves american people)



¡PAPELES POR FAVOR! La policía expulsó a madre e hijo del restaurante porque el niño no tenía pasaporte Covid



Por el «crimen» de no estar drogado con una «vacuna» covid, un niño y su madre fueron expulsados de un restaurante de la ciudad de Nueva York por la policía .



Las imágenes de video del incidente que se volvió viral muestran a los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acercándose a la mesa donde estaban sentados la madre y el niño para informarles que tenían que irse a menos que pudieran producir el pase de inyección Covid-19 del niño



Varias personas dentro del restaurante expresaron su indignación por la escena, calificando de «repugnante y asqueroso» que la policía asustara, traumatizara y, en última instancia, aterrorizara a un niño inocente y a su madre mientras intentaban disfrutar de una comida.



El niño, inseguro de qué hacer o incluso de lo que estaba sucediendo, se ve en las imágenes siendo superado por varias figuras adultas, incluidos otros clientes del restaurante que se reunieron alrededor de la mesa visiblemente molestos.



https://ejercitoremanente.com/2022/01/02/papeles-por-favor-la-policia-expulso-a-madre-e-hijo-del-restaurante-porque-el-nino-no-tenia-pasaporte-covid/



Si tú permites, que violen tus derechos, a causa de una emergencia, siembre inventarán emergencias, para violar tus derechos.



Si la milagrosa vacuna no funciona, no culpes a los no vacunados, sino al fabricante.



Nota: Si se destruye la democracia de EE. UU., También se destruirán todas las democracias, en todo el mundo, porque son similares y provienen de la democracia de EE. UU., Y después de eso, el mundo se someterá a una dictadura total. (Firmado por un no estadounidense, pero que ama a los ciudadanos estadounidenses)



También Pulpito Pulpo, en Youtube (Español):

http://www.youtube.com/channel/UCfjwt4eTu46Zs9VkX9CNfUQ/playlists

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