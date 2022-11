If you want to understand the powers behind the Ukraine War, you must listen to this Russian General, who explains, how the world is being run from out of Switzerland, where the Global Mafia lives; right after he said this, they kicked him out of the Russian Army, and then he died shortly after - most likely killed by the Octogon Nazi-Templars from the Alps. You don't criticise Switzerland just like that, just look at what happened to Gaddafi and many others. Если вы хотите понять силы, стоящие за украинской войной, вы должны послушать этого русского генерала, который объясняет, как мир управляется из Швейцарии, где живет глобальная мафия; сразу после того, как он это сказал, его выгнали из русской армии, а затем он вскоре умер - скорее всего, убит октогонскими нацистами-тамплиерами из Альп. Вы не критикуете Швейцарию просто так, просто посмотрите, что случилось с Каддафи и многими другими. https://www.youtube.com/watch?v=He8lD... https://www.youtube.com/watch?v=3-Lhf... https://www.youtube.com/watch?v=p-BFm... 23 февраля 1937 г. - Адольф Гитлер гарантирует нейтралитет Швейцарии. Европа 1940: Вермахт захватил все соседние с Германией страны, кроме Швейцарии. Почему Адольф Гитлер щадит конфедератов всех людей? По сей день в альпийской стране бытует миф о том, что хорошо укрепленная швейцарская армия сдерживала диктатора. Швейцарский социолог и политик Жан Циглер видит совершенно другую причину: «Гитлер был сумасшедшим, но не настолько сумасшедшим, чтобы напасть на собственного банкира». Для него Швейцария была помощницей Гитлера. Так называемый швейцарский нейтралитет — «яркий пример лицемерия». Швейцарские оружейные заводы работают на гитлеровскую военную экономику. Страна поставила Германии и Италии вооружений в десять раз больше, чем союзникам. Но прежде всего Швейцария покупает немецкие военные трофеи: конфискованные ценные бумаги и золото центральных банков оккупированных стран. «Он превратил почти четыре пятых всего немецкого золота в легко конвертируемые швейцарские франки», — говорит современный цюрихский историк Якоб Таннер. Это позволило Германии покупать стратегическое сырье, например, в Испании и Португалии. Швейцария имела «большие преимущества для военного и экономического планирования Германии». В 1941 году Гитлер получил миллиард швейцарских франков в качестве кредита на русскую кампанию. Швейцарцы с симпатиями к нацистам В Швейцарии определенно есть симпатии к нацистам. Когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, в соседней стране наступила «фронтовая весна»: большой популярностью пользовались правые экстремистские организации. Страх перед коммунистами и ненависть к евреям также свирепствуют в Швейцарии. Однако на выборах правые экстремисты обычно получают менее десяти процентов голосов. Лишь немногие провозглашают так называемую связь с Рейхом. Взамен официальная Швейцария принимает антисемитское предложение нацистов: Бундесрат соглашается на соглашение с Германией, согласно которому в паспортах немецких евреев должна стоять отметка «J». 23 февраля 1937 года в Берлине Гитлер пообещал бывшему швейцарскому федеральному советнику, что не будет нападать на Конфедерацию. «Конечно, если бы Швейцария находилась в транзитной зоне или на линии атаки, такое заявление устарело бы», — говорит историк Таннер. Гитлеру не нужна была Швейцария для его кампании против Франции. Аналогичные обещания в то время получали и другие правительства - и все же туда вторглись немцы. Беженцев отправили обратно на границу Швейцарцы не хотят быть завоеванными: «Федеральный совет полон решимости выполнять обязательства, вытекающие из нейтралитета страны, в любой ситуации и всеми средствами». В начале войны в 1939 году Швейцария делала ставку на сдерживание — используя так называемую стратегию редуитов: швейцарская армия отступала из низменностей в «Альпийскую крепость», потому что там она могла лучше защищаться с меньшим количеством солдат. При этом две трети солдат отправляются домой к станкам и могут работать на экспорт в том числе. В то же время Швейцария закрыла свои границы в 1942 году, поскольку потребность в беженцах возросла. «Некоторых из тех, кого перехватили на границе, заковали в цепи и передали немецким преследователям», — говорит Таннер. После 1945 года она приписывает тот факт, что Швейцария избежала войны, своей обороной. По словам Таннера, представление о себе как о «швейцарской общине судьбы, решившей сопротивляться», становится национальным мифом. Это прибыльная жизнь: многие преследуемые евреи смогли положить деньги на швейцарские счета, прежде чем их депортировали и убили. Это остается за банками. Любой, кто хочет получить деньги как потомок после войны, отвергается. В то же время после войны Швейцария стала скрытым финансовым центром для диктаторов и уклонистов от налогов. «Это не нейтральное поведение», — критикует автор книги Циглер. Эта ложь была для него невыносима.