ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ?

Κατά τη διάρκεια του πολύ διάσημου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ τον Ιανουάριο του 2018, ο Albert Bourla απάντησε σε ερώτηση του κοινού σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του ασθενούς σε τεχνολογικό επίπεδο;





Η απάντηση του διευθυντή της Pfizer είναι : «Η FDA (Food and Drug Administration) ενέκρινε το πρώτο ηλεκτρονικό χάπι. Είναι απλώς ένα βιοτσίπ που τοποθετείται σε ένα δισκίο και μόλις καταποθεί αυτό το δισκίο θα διαλυθεί στο στομάχι και θα στείλει ένα σήμα ότι το πήρατε.“





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3IXcX8q





Το FDA εγκρίνει χάπι με αισθητήρα που παρακολουθεί ψηφιακά εάν οι ασθενείς έχουν καταπιεί το φάρμακό τους – ΕΔΩ: https://bit.ly/3sl1Sbn





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