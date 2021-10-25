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Θεραπεία του Covid-19 στο σπίτι με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα... Δρ Craig M. Wax, D.O.
askitis
askitis
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522 views • October 25, 2021
Δρ Craig M. Wax, D.O.- Θεραπεία του Covid-19 στο σπίτι (με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα)
Σχετικό άρθρο με το ίδιο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε από τον ομιλητή, τον Δρα Craig M. Wax, D.O., την άνοιξη του 2021 στο ιατρικό Περιοδικό των Αμερικανών Ιατρών και Χειρούργων, με τίτλο: "Ο κρίσιμος ρόλος της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι για την επιβίωση και την ευημερία μετά από το COVID-19"
https://www.jpands.org/vol26no1/wax.pdf
, όπου ο γιατρός διηγείται πώς ο ίδιος θεράπευσε τον εαυτό του με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα, με βάση το παρακάτω πρωτόκολλο θεραπείας του κόβιντ στο σπίτι <
https://aapsonline.org
> και τις συμβουλές του δημιουργού του πρωτοκόλλου, του διάσημου γιατρού Dr Peter McCullough.
Ελληνικός ιστότοπος με ανάλογες ιατρικές συμβουλές:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069175044992

Υποτιτλισμένο Βίντεο όπου ο Δρ Peter McCullough καταθέτει στο Κογκρέσο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου και την αναγκαιότητα της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι:
https://rumble.com/vo69ez--covid-19-.html 💥
odysee.com/@VideoTranslations/Peter_M_Cullough_MD_testifies_to_Texas_Senate_HHS_Committee
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