(FTAOL) SystemProtest Feat. Andreas - Hey Youtube (From Truth And Other Lies)

Musik von SystemProtest mit Andreas.

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Durch Zensur verschwindet die Wahrheit NICHT. Sie wird immer wieder kommen und jedes Mal stärker als vorher. Denn die Wahrheit steht von alleine, nur jede Lüge braucht Stütze und weitere Lügen, damit Menschen sie glauben...

