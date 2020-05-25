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Vaccini: La ricerca dell'associazione Corvelva rivela risultati molto inquietanti...
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18 views • May 25, 2020
Vaccini: La ricerca dell'associazione Corvelva rivela risultati molto inquietanti, come un "composto solido di struttura chimica sconosciuto" trovato nel primo vaccino analizzato.
Primi risultati sul profilo di composizione chimica Infanrix Hexa
https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate/primi-risultati-sul-profilo-di-composizione-chimica-infanrix-hexa.html
Vaccini: La ricerca dell'associazione Corvelva rivela risultati molto inquietanti, come un "composto solido di struttura chimica sconosciuto" trovato nel primo vaccino analizzato.
vivereinmodonaturale.com/2018/12/vaccini-la-ricerca-dellassociazione.html
Primi risultati sul profilo di composizione chimica Infanrix Hexa
https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate/primi-risultati-sul-profilo-di-composizione-chimica-infanrix-hexa.html
Vaccini: La ricerca dell'associazione Corvelva rivela risultati molto inquietanti, come un "composto solido di struttura chimica sconosciuto" trovato nel primo vaccino analizzato.
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