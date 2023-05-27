THE COVID GOV MERCENARY DEMOSIDE KILLERS - DONT LET THEM GET AWAY WITH IT! - RIP OR BROTHER Dr Rashid Buttar

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BOMBSHELL FOR THE UK AND USA - DR DAVID MARTIN - PATENTED BIO-WEAPONS - https://www.bitchute.com/video/4peZzuyV3Dhi/