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Π.Ελπίδιος: Το Χάραγμα και τα 7 εμβόλια... 💥
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6769 views • June 21, 2021
Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Ελπίδιου Βαγιανάκη (15.12.2020)
Ερωτήσεις προς τον π. Ελπίδιο:
- Έχουν γραφεί πολλά γύρω από το χάραγμα και το τσιπάκι που θα υποχρεωθούν οι άνθρωποι να βάλουν στο σώμα τους την εποχή του Αντιχρίστου. Εσείς τί θα μας λέγατε γι’ αυτό το θέμα, που απασχολεί όλους μας;
- Με ποιόν τρόπο θα γίνει η μετατροπή του ανθρώπου σε κινητό πομποδέκτη;
- Ποιοί είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τον σατανά να υλοποιήσει το σχέδιό του για την καταστροφή του ανθρώπου;
- Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει;
- Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εμείς οι Χριστιανοί σε όλα αυτά; Υπάρχει κάποιο αντίδοτο που να μπορεί να εξουδετερώσει τη δύναμη των σατανικών αυτών κατασκευασμάτων;
- Πόσο κοντά είναι όλα αυτά τα οποία τόσο αναλυτικά μας έχετε πει;
- Ποιός είναι τελικά αυτός ο Αντίχριστος, που θα αναστατώσει τη ζωή όλου του κόσμου;
Ερωτήσεις προς τον π. Ελπίδιο:
- Έχουν γραφεί πολλά γύρω από το χάραγμα και το τσιπάκι που θα υποχρεωθούν οι άνθρωποι να βάλουν στο σώμα τους την εποχή του Αντιχρίστου. Εσείς τί θα μας λέγατε γι’ αυτό το θέμα, που απασχολεί όλους μας;
- Με ποιόν τρόπο θα γίνει η μετατροπή του ανθρώπου σε κινητό πομποδέκτη;
- Ποιοί είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τον σατανά να υλοποιήσει το σχέδιό του για την καταστροφή του ανθρώπου;
- Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει;
- Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εμείς οι Χριστιανοί σε όλα αυτά; Υπάρχει κάποιο αντίδοτο που να μπορεί να εξουδετερώσει τη δύναμη των σατανικών αυτών κατασκευασμάτων;
- Πόσο κοντά είναι όλα αυτά τα οποία τόσο αναλυτικά μας έχετε πει;
- Ποιός είναι τελικά αυτός ο Αντίχριστος, που θα αναστατώσει τη ζωή όλου του κόσμου;
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