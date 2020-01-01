Video 8/12 - Autismo, Relazione Causale, Vaccinati vs Non Vaccinati

Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin



Le domande in questa sezione focalizzano l'attenzione sul rapporto IOM sulle relazioni di causalità, la mancanza di evidenza per determinare se i vaccini causino o meno l'autismo e la fattibilità di studi comparativi tra bambini vaccinati e non vaccinati.



00:00:55 Esame del rapporto IOM sulle relazioni di causalità

00:03:51 Conclusioni dello IOM sulle relazioni di causalità: INSUFFICIENTI per determinare sia causalità che rigetto

00:05:40 DATI INSUFFICIENTI per provare una relazione di causalità tra i vaccini antinfluenzale e anti epatite B e le reazioni avverse gravi; sarebbe necessario uno studio con controllo placebo per determinarla

00:07:54 Le segnalazioni delle reazioni avverse gravi al vaccino DTaP

00:08:52 Le conclusioni dello IOM del rapporto 2011 sui vaccini DTaP/Tdap

00:09:35 Documento 22, abstract del rapporto IOM sulla possibilità che DTaP/Tdap causino l'autismo

00:11:49 Il Testimone cita uno studio che mostra una relazione di causalità con l'autismo, ma giudica gli autori come antivaccinisti

00:13:07 Il Testimone dichiara che in assenza di evidenza non si può determinare nessuna causaslità

00:14:06 Mr. SIRI risponde che per la stessa ragione non si può dire nemmeno il contrario

00:14:20 Rapporto IOM sul vaccino MMR come causa di autismo; si rigetta la causalità a seguito di uno studio

00:15:02 Mr SIRI sottolinea che è comunque possibile fare degli studi per determinare la causalità, ma per il TDaP non sono stati fatti

00:15:29 Mr.SIRI inizia a domandare se non si dovrebbe dichiarare che un vaccino non causi una condizione se non esistono studi che lo provano

00:17:03 Mr.SIRI domanda ancora al testimone se, in quanto scienziato, si possa affermare che un vaccino non causi autismo in assenza di evidenza

00:17:59 Encora, Mr.SIRI deve ripetere la domande in quanto il testimone non risponde in modo diretto

00:18:55 Per la quarta volta, la domanda deve essere ripetuta

00:19:55 La domanda viene riproposta per la quinta volta

00:20:04 Il testimone ammette che non si può dire che un vaccino non causi autismo in assenza di evidenza, ma che si può prendere delle decisioni come medico

00:21:28 Il testimone ora inizia a dire che non si può dire che un vaccino causi la lebbra, anche se lo IOM non ha mani revisionato delle segnalazioni sulla lebbra

00:22:26 Mr.SIRI domanda nuovamente per la sesta volta, se si possa affermare che un vaccino non causi autismo, anche in assenza di evidenza

00:22:46 Il testimone, ora, rigira tutto dicendo che in assenza di evidenza non si può dire niente in nessun caso

00:24:42 Il testimone afferma che l'assenza di evidenza non prova niente

00:27:24 Mr.SIRI domanda ancora, per la settima volta, se si possa affermare che un vaccino non causi autismo in assenza di evidenza

00:28:27 Inizio domande se sia mai stato fatto uno studio comparativo tra bambini vaccinati e non vaccinati

00:33:36 Il testimone parla di 3 decessi e 24 casi di encefalite

00:35:27 Mr.SIRI sottolinea che sta cercando di capire i rischi dei vaccini

00:36:40 I guadagni annui delle industrie farmaceutiche ammontano a circa 20 miliardi

00:38:44 Documento 23, codici delle malattie

00:42:10 Mr.SIRI domanda perché il testimone riesce a trovare facilmente dei co-fattori per gli studi sulla sicurezza dei vaccini, ma trova invece difficile esaminare i co-fattori per uno studio randomizzato, retrospettivo, tra bambini vaccinati e non vaccinati