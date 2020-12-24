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Marche Pacifique de la Lumière : Les femmes et les enfants d'abord!
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11 views • December 24, 2020
Une Marche qui a pour mission de mettre la lumière sur la vérité
Détruire la noirceur de notre belle métropole, monter notre VIBRATION SUPER HAUTE EN AMOUR.
Reconnaitre la NATURE HUMAINE SOUVERAINE DIVINE que nous sommes tous!
Je vous aime, mais aimez-vous avant !
Détruire la noirceur de notre belle métropole, monter notre VIBRATION SUPER HAUTE EN AMOUR.
Reconnaitre la NATURE HUMAINE SOUVERAINE DIVINE que nous sommes tous!
Je vous aime, mais aimez-vous avant !
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