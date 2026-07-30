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WIND OF LOVE
HERMES THOTH 2
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WIND OF LOVE

HERMES THOTH


ENCANTO-TRACK 5


WHEN THE WIND BLOWS LOVE TO YOU

OPEN WIDE YOUR HEART DOOR...TRUE


BELIEVE ME YOU MUST....IT'S LOVE YOU SHOULD TRUST

NOTHING ELSE CAN RING THE BELL OF LIBERTY, YES IT'S TRUE

AS LONG AS YOUR HEART DOOR IS OPEN

WHEN THE WIND BLOWS TRUE LOVE TO YOU

LOVE WILL WELCOME YOU WITH OPEN ARMS


IT'S NOT A SECRET WE ALL NEED LOVE...SURRENDER

TO THE LOVE THAT FAIT BLOWS YOUR WAY, YES YOU SHOULD

FOREVER SEEMS LIKE A LONG TO WAIT TIL YOU FIND LOVE

YOU MAY FEEL LIKE LOVE WILL TAKE FOREVER

BUT FOREVER NEEDS YOU NOW


LET IT BLOW...THERE WE GO

LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE

OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY


BELIEVE ME YOU MUST

IT'S LOVE YOU SHOULD TRUST...OPEN WIDE


WHEN THE WIND BLOWS LOVE TO YOU

OPEN WIDE YOUR HEART DOOR...TRUE


IT'S MAGIC I SAY HOW LOVE BLOWS YOUR WAY

WHEN THE HEART DOOR OPENS WIDE

WINDS OF PASSION SENT CAN BLOW TO YOU

WHEN A PASSIONATE HEART SENDS ITS TRUE WIND OF LOVE TO YOU

DON'T BE SO BASHFUL NOW...OPEN WIDE

AND LET THE WIND OF LOVE COME IN


IT'S NOT A SECRET WE ALL NEED LOVE....SO SURRENDER

TO THE LOVE THAT GOD BLOWS YOUR WAY, YES YOU SHOULD

FOREVER SEEMS LIKE A LONG TO WAIT TIL YOU FIND LOVE

YOU MAY FEEL LIKE LOVE WILL TAKE FOREVER

BUT FOREVER NEEDS YOU NOW


LET IT BLOW...THERE WE GO

LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE

OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY


FLUTE


IT'S MAGIC I SAY...HOW LOVE BLOWS YOUR WAY...SO OPEN WIDE


WHEN THE WIND BLOWS LOVE TO YOU

OPEN WIDE YOUR HEART DOOR...TRUE


DON'T FORGET TO OPEN UP AND LET THE WIND OF LOVE INSIDE NOW

THAT'S THE WAY YOU FLY AWAY, YEA
LET THE WIND BLOW YOUR WAY NOW

DON'T FORGET TO OPEN UP AND LET THE WIND OF LOVE INSIDE NOW

THAT'S THE WAY YOU FLY AWAY, YEA

LET THE WIND SET SAIL


LET IT BLOW...THERE WE GO

LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE

OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY


LET IT BLOW...THERE WE GO

LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE

OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY


BELIEVE ME YOU MUST

IT'S LOVE YOU SHOULD TRUST...OPEN WIDE

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musichermes thothfrom the angels
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