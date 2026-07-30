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WIND OF LOVE
HERMES THOTH
ENCANTO-TRACK 5
WHEN THE WIND BLOWS LOVE TO YOU
OPEN WIDE YOUR HEART DOOR...TRUE
BELIEVE ME YOU MUST....IT'S LOVE YOU SHOULD TRUST
NOTHING ELSE CAN RING THE BELL OF LIBERTY, YES IT'S TRUE
AS LONG AS YOUR HEART DOOR IS OPEN
WHEN THE WIND BLOWS TRUE LOVE TO YOU
LOVE WILL WELCOME YOU WITH OPEN ARMS
IT'S NOT A SECRET WE ALL NEED LOVE...SURRENDER
TO THE LOVE THAT FAIT BLOWS YOUR WAY, YES YOU SHOULD
FOREVER SEEMS LIKE A LONG TO WAIT TIL YOU FIND LOVE
YOU MAY FEEL LIKE LOVE WILL TAKE FOREVER
BUT FOREVER NEEDS YOU NOW
LET IT BLOW...THERE WE GO
LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE
OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY
BELIEVE ME YOU MUST
IT'S LOVE YOU SHOULD TRUST...OPEN WIDE
WHEN THE WIND BLOWS LOVE TO YOU
OPEN WIDE YOUR HEART DOOR...TRUE
IT'S MAGIC I SAY HOW LOVE BLOWS YOUR WAY
WHEN THE HEART DOOR OPENS WIDE
WINDS OF PASSION SENT CAN BLOW TO YOU
WHEN A PASSIONATE HEART SENDS ITS TRUE WIND OF LOVE TO YOU
DON'T BE SO BASHFUL NOW...OPEN WIDE
AND LET THE WIND OF LOVE COME IN
IT'S NOT A SECRET WE ALL NEED LOVE....SO SURRENDER
TO THE LOVE THAT GOD BLOWS YOUR WAY, YES YOU SHOULD
FOREVER SEEMS LIKE A LONG TO WAIT TIL YOU FIND LOVE
YOU MAY FEEL LIKE LOVE WILL TAKE FOREVER
BUT FOREVER NEEDS YOU NOW
LET IT BLOW...THERE WE GO
LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE
OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY
FLUTE
IT'S MAGIC I SAY...HOW LOVE BLOWS YOUR WAY...SO OPEN WIDE
WHEN THE WIND BLOWS LOVE TO YOU
OPEN WIDE YOUR HEART DOOR...TRUE
DON'T FORGET TO OPEN UP AND LET THE WIND OF LOVE INSIDE NOW
THAT'S THE WAY YOU FLY
AWAY, YEA
LET THE WIND BLOW YOUR WAY NOW
DON'T FORGET TO OPEN UP AND LET THE WIND OF LOVE INSIDE NOW
THAT'S THE WAY YOU FLY AWAY, YEA
LET THE WIND SET SAIL
LET IT BLOW...THERE WE GO
LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE
OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY
LET IT BLOW...THERE WE GO
LET IT BLOW....THE WIND OF LOVE
OH MY HEART WANTS TO FLY WITH THE WIND OF LOVE....YES, FLY
BELIEVE ME YOU MUST
IT'S LOVE YOU SHOULD TRUST...OPEN WIDE