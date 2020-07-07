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Of the heart only "My BRIDE" Heart felt RUACHRHEMA own heart spirit only! Not prophetic!!! Thus all GLORY TO ABBA YAH.
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16 views • July 07, 2020
Heart felt RHEMA
THESE WORDS SPOKEN ARE NOT PROPHETIC! ARE NOT TRUE RHEMA GIVEN TO ANY PROPHET OR AS I SPEAK THEM. THEY THESE SO NAMED CALLED HEART FELT RHEMAS OF THE RUACH RHEMA... ARE A FEELING FROM MY HEART ONLY FOR WHAT I FEEL THE HOLY ABBA FATHER SAVIOUR JESUS CHRIST RUACH HA QODESH HAVE ME UTTER BY MY SELF TO GIVE PRAISE GLORY THANX LOVE REPETANCE TO ONLY THE MOST HIGH ALPHA OMEGA. AMN.
I THEREBY DO NOT SAY THEY ARE 100% FROM YAHUAH YAHUSHUAH HAMASHUACH RUACH HAKODESH BUT THAT I USE MY HEART IN PRAYER THAT IT MIGHT BE HELPFUL PLEASING LOVING B4 HIM TO CAPTURE HIS CHILDREN THEIR HEART'S YET I DECLARE FIRMLY ALL WORDS SPOKEN OF THE HEART ARE IN MY SPIRIT TO BE PRAISED GLORIFIED THANKED TO THE MOST HIGH.
I TAKE NO GLORY OR PRAISE NO THANX.... I ALSO ASK FORGIVENESS I REPENT IF I USE MY HEART TO SPEAK OUT IF IT IS IN ANYWAY WRONG OR SINFUL? IN THAT CASE IT WAS NEVER INTENTIONAL ABBA READ MY INTENTIONS HEART AMN
YOUR BROTHER Rocoel
[email protected]
YOU TUBE CHANNEL
RUACH RHEMA
ELIY ELYAHONE
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THESE WORDS SPOKEN ARE NOT PROPHETIC! ARE NOT TRUE RHEMA GIVEN TO ANY PROPHET OR AS I SPEAK THEM. THEY THESE SO NAMED CALLED HEART FELT RHEMAS OF THE RUACH RHEMA... ARE A FEELING FROM MY HEART ONLY FOR WHAT I FEEL THE HOLY ABBA FATHER SAVIOUR JESUS CHRIST RUACH HA QODESH HAVE ME UTTER BY MY SELF TO GIVE PRAISE GLORY THANX LOVE REPETANCE TO ONLY THE MOST HIGH ALPHA OMEGA. AMN.
I THEREBY DO NOT SAY THEY ARE 100% FROM YAHUAH YAHUSHUAH HAMASHUACH RUACH HAKODESH BUT THAT I USE MY HEART IN PRAYER THAT IT MIGHT BE HELPFUL PLEASING LOVING B4 HIM TO CAPTURE HIS CHILDREN THEIR HEART'S YET I DECLARE FIRMLY ALL WORDS SPOKEN OF THE HEART ARE IN MY SPIRIT TO BE PRAISED GLORIFIED THANKED TO THE MOST HIGH.
I TAKE NO GLORY OR PRAISE NO THANX.... I ALSO ASK FORGIVENESS I REPENT IF I USE MY HEART TO SPEAK OUT IF IT IS IN ANYWAY WRONG OR SINFUL? IN THAT CASE IT WAS NEVER INTENTIONAL ABBA READ MY INTENTIONS HEART AMN
YOUR BROTHER Rocoel
[email protected]
YOU TUBE CHANNEL
RUACH RHEMA
ELIY ELYAHONE
PLS. SHARE SUBSCRIBE
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