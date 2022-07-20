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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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74 views • July 20, 2022

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.  SOURCES-ΠΗΓΕΣ: Στην Παρουσίαση, σύνταξη και επεξεργασία του βίντεο είναι ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης - www.freevolition.gr , ορισμένα μέρη του βίντεο προέρχονται από τις διευθύνσεις:  https://youtu.be/Jwr9bU2A36k , https://youtu.be/s5pFz6ypXM0 ,  https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19  , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .


 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ, ΡΩΣΙΚΗΣ ΡΟΥΛΕΤΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΣΙΠ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (ΟΧΙ  ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΠΟΥ ΛΕΩ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ) ΤΟΥ 2021 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.

ΑΝ ΚΑΤΑΠΑΤΑΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v19fepl-antichrist-genocidal-dictator-drakoulis-mizotakis.html , https://www.brighteon.com/d763c512-9f16-4d9d-b764-e4c066d44c46 , https://ugetube.com/watch/JLbneNvltfVmGg7 .  ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.


THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK .  SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΔΩ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ, ΔΗΘΕΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ;  http://www.freevolition.gr .


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .

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