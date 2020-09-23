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Groenendijk rijp voor een dwangbuisje?
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1077 views • September 23, 2020
Een klassiekertje, nu al!
Groenendijk bij een bunker, duidelijk is te zien dat hij wederom zijn medicatie niet heeft ingenomen.
We kunnen alleen maar blij zijn dat zijn kinderen weg zijn bij hem en dat hij inmiddels geen docent meer is, dit schuim moet zo ver mogelijk van jeugd worden weggehouden.
Groenendijk bij een bunker, duidelijk is te zien dat hij wederom zijn medicatie niet heeft ingenomen.
We kunnen alleen maar blij zijn dat zijn kinderen weg zijn bij hem en dat hij inmiddels geen docent meer is, dit schuim moet zo ver mogelijk van jeugd worden weggehouden.
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