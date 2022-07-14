РЕЗОНАНС. Жизнь в Океане Микроволн

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За последние 50 лет уровень электромагнитных излучений на Земле увеличился в миллионы миллионов раз. Это самое серьёзное вмешательство в баланс окружающей среды за всё время существования нашей планеты. И последствия уже становятся очевидными. Неужели мы думали, что искусственные излучения никак не отразятся на жизни, развивавшейся миллиарды лет при их отсутствии? Неужели мы думали, что прикладывание микроволновки к собственному мозгу может быть безопасным?