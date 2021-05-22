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[VOSTFR] Dr David Martin | Linguistic Genomics • L'étau de la vérité se resserre sur la nuque de Fauci
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32 views • May 22, 2021
Extrait :
« En 1999, un million de brevets ont été numérisés par IBM. Et ces millions de brevets constituaient la première fois que l'innovation humaine était mise dans un format électronique numérique consultable. Nous avons pris ces informations et nous avons fait un exercice très simple en utilisant notre technologie de génomique linguistique. J'ai fait l'horrible constat qu'environ un tiers de tous les brevets déposés aux États-Unis étaient des contrefaçons fonctionnelles. Cela signifie que, bien qu'ils aient des variations linguistiques, ils couvraient en fait le même sujet.
En 1999, des brevets sur le coronavirus ont commencé à apparaître, et c'est ainsi que la piste du lapin a commencé... » Dr David Martin
Transcription de la vidéo en français sur mon blog.
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=2uZzoznjjKg
=======================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
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GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
« En 1999, un million de brevets ont été numérisés par IBM. Et ces millions de brevets constituaient la première fois que l'innovation humaine était mise dans un format électronique numérique consultable. Nous avons pris ces informations et nous avons fait un exercice très simple en utilisant notre technologie de génomique linguistique. J'ai fait l'horrible constat qu'environ un tiers de tous les brevets déposés aux États-Unis étaient des contrefaçons fonctionnelles. Cela signifie que, bien qu'ils aient des variations linguistiques, ils couvraient en fait le même sujet.
En 1999, des brevets sur le coronavirus ont commencé à apparaître, et c'est ainsi que la piste du lapin a commencé... » Dr David Martin
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