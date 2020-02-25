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Asmeninė magija. Pamoka Nr.1. Kazimieras Juraitis ir QdraLT
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820 views • February 25, 2020
2020 02 17
01:13 Žiūrovų reakcija į laidas apie lietuvių kalbą;
08:08 Tarybinis programavimas;
12:00 CORONA viruso aukų jau yra daug. Šį virusą paleido Pasaulio bankas per Kinijos komunistų partiją;
14:59 Reikalingi savanoriai informacijai į specialų puslapį perkelti;
18:00 Kinija mažina savo gyventojų populiaciją. Prisiminkim Černobylį;
24:03 Zombinimas, programavimas ar tiesiog ... MAGIJA !;
27:42 Ką nagrinėja asmeninė Magija;
29:29 Mes, kaip rūšis, gyvename ne mums skirtą gyvenimą;
31:42 Automatinė reakcija į žodį KERĖJIMAS;
34:45 Prisitaikymas prie aplinkos nuomonės - socialumo požymis;
37:04 Kerėjimo, apžavų rezultatas - masinis nepilnavertiškumo kompleksas;
37:29 Jis viską žino.. o aš ką, KVAILYS?
39:37 Kerėjimas - kažkas labai paprasto ir natūralaus;
41:32 Jėzaus Kristaus gyvenimas - ištisinė pamoka neigiamiems kerėjimo rezultatams pašalinti;
43:00 Neigiama energetika ir iš kur ji kyla;
46:21 Užsidūminkit smilkalą, nusitekit geranoriškai ir žiūrėkit mūsų laidą prieš miegą - PASVEIKSIT;
47:07 Šiuolaikiniai kerėjimo instrumentai, pagrindinis - ŽODIS;
50:49 Abejonės, religija ir TIKĖJIMAS;
53:06 KARMA ir jos greito pasireiškimo pavyzdžiai;
58:27 KERĖJIMAS, APŽAVAI;
1:00:21 Vaizduotė - ir kerų įrankis, ir priešnuodis prieš kerus:
1:03:13 Kas bus, jei žodį MAMA pakeisim į ŠIUKŠLĖ;
1:07:45 KNYGOS skirtos žmonėms GANYTI;
1:11:51 Firmų prekiniai ženklai ir emblemos - šiuolasikinės magijos simbolika;
1:15:42 Artūras Klarkas: magija - tai kolkas nežinomos technologijos;
1:21:23 Uždaros ir atviros Magijos sistemos;
1:24:21 LAIKAS, AIMIRKSNIS IR MAGIJA;
1:29:59 Jis pavogė mano idėją;
1:32:09 Namų darbai žiūrovams.
01:13 Žiūrovų reakcija į laidas apie lietuvių kalbą;
08:08 Tarybinis programavimas;
12:00 CORONA viruso aukų jau yra daug. Šį virusą paleido Pasaulio bankas per Kinijos komunistų partiją;
14:59 Reikalingi savanoriai informacijai į specialų puslapį perkelti;
18:00 Kinija mažina savo gyventojų populiaciją. Prisiminkim Černobylį;
24:03 Zombinimas, programavimas ar tiesiog ... MAGIJA !;
27:42 Ką nagrinėja asmeninė Magija;
29:29 Mes, kaip rūšis, gyvename ne mums skirtą gyvenimą;
31:42 Automatinė reakcija į žodį KERĖJIMAS;
34:45 Prisitaikymas prie aplinkos nuomonės - socialumo požymis;
37:04 Kerėjimo, apžavų rezultatas - masinis nepilnavertiškumo kompleksas;
37:29 Jis viską žino.. o aš ką, KVAILYS?
39:37 Kerėjimas - kažkas labai paprasto ir natūralaus;
41:32 Jėzaus Kristaus gyvenimas - ištisinė pamoka neigiamiems kerėjimo rezultatams pašalinti;
43:00 Neigiama energetika ir iš kur ji kyla;
46:21 Užsidūminkit smilkalą, nusitekit geranoriškai ir žiūrėkit mūsų laidą prieš miegą - PASVEIKSIT;
47:07 Šiuolaikiniai kerėjimo instrumentai, pagrindinis - ŽODIS;
50:49 Abejonės, religija ir TIKĖJIMAS;
53:06 KARMA ir jos greito pasireiškimo pavyzdžiai;
58:27 KERĖJIMAS, APŽAVAI;
1:00:21 Vaizduotė - ir kerų įrankis, ir priešnuodis prieš kerus:
1:03:13 Kas bus, jei žodį MAMA pakeisim į ŠIUKŠLĖ;
1:07:45 KNYGOS skirtos žmonėms GANYTI;
1:11:51 Firmų prekiniai ženklai ir emblemos - šiuolasikinės magijos simbolika;
1:15:42 Artūras Klarkas: magija - tai kolkas nežinomos technologijos;
1:21:23 Uždaros ir atviros Magijos sistemos;
1:24:21 LAIKAS, AIMIRKSNIS IR MAGIJA;
1:29:59 Jis pavogė mano idėją;
1:32:09 Namų darbai žiūrovams.
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