Wikipédia, vraiment neutre ?

« En pleine campagne annuelle de dons, Wikipédia peut-elle encore être considérée comme neutre ? Au vue de la position actuelle de l’encyclopédie sur le féminisme et autres joyeusetés du « progrès », on peut sérieusement en douter... Alors, sachez-le, si vous donnez pour Wikipédia, vous donnez pour bien autre chose que des serveurs informatiques : vous participez à la propagation d’une certaine idéologie comme le démontre la vidéo suivante. Mais aussi vous entretenez un certain nombre de fake news officielles (11 Septembre, etc.) ainsi que la disparition orwellienne de certaines fiches considérées comme inutiles voire trop subversives… »

Source de la présentation :

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Wikipedia-vraiment-neutre-56480.html

Comme l’on pouvait s’y attendre, YT a effacé la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=CjuDEPAUV8A





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