Промо Вебинар Профилактика рака

Смертность от рака стоит на 2- м месте после сердечно-сосудистых болезней. Однако, люди больше боятся рака. Для большинства - это страшный диагноз, который ассоциируется с большими страданиями и высокой смертностью.Сегодня каждый 2-3 человек получает диагноз рак в своей жизни (данные по США). Раковые заболевания растут с каждым годом, а все что предлагает официальная медицина по профилактике - это регулярная диагностика, которая по сути только увеличивает случаи постановки этого диагноза. Поэтому необходимой информации о реальной профилактике рака мало. Зачастую люди очень узко ее понимают.





🥗 Здоровая еда, например, безусловно может быть и должна быть важным элементом профилактики рака, но этого часто бывает недостаточно. Спорт и физкультура - также необходимые ее составляющие, но и они также не гарантируют 100% профилактику этой болезни. Каждый из этих и других аспектов профилактики рака сам по себе лишь уменьшает его вероятность.

Что же нужно для эффективной профилактики этой болезни?

В первую очередь необходимо правильно понимать это состояние.





Рак - это именно состояние, а не болезнь. Понимая это, станет очевидным, что официальные методы профилактики, диагностики и лечения абсолютно не верны. Натуральная (холистическая) концепция рака предложит эффективное предупреждение этого состояния. Так как эта тема недостаточно освещена даже в альтернативных источниках, то проект Медальтернатива.инфо провел онлайн семинар.





📚 Семинар включает следующие темы

1. Натуральная концепция понимания и профилактики рака

2. Диспансеризация, маммография и профилактические скрининги - больше вред, чем польза и не являются профилактикой рака

3. Холистическая профилактика рака: конкретные советы и меры

4. Психосоматическая профилактика рака. Профилактика по ГНМ





Ведущие семинара:

Борис Гринблат - Натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, Участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, Основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"

Ольга Ткачева - Психотерапевт, специалист по ГНМ, Бывший онкопациент, успешно излечившийся самостоятельно, Ведет несколько десятков пациентов с разными стадиями рака и других тяжелых болезней, Вегетарианец со стажем 10 лет, Работает в направлениях: Арт-терапия, Гештальт-терапия, Личностно-центрированная терапия, Позитивная психотерапия, Сказкотерапия, Телесно-ориентированная терапия, Эмоционально-образная терапия, Юнгианский анализ, Онкопсихология. Гомеопатия.





🔖 На семинаре вы также узнаете

• Онкология - это жизнь в долгом психологическом стрессе. Если у вас было много стрессов, то какие психологические методы помогут не попасть в рак?

• Психологические типы. Вы знаете, что есть психологические типы людей, которые почти никогда не попадают в онкологию?

• Как себе помочь? Если человек находится в тяжелых жизненных условиях, как помочь себе выдержать и не сломаться?

• Психологические программы. Какие психологические программы (например: страх, тревога) сильно понижают иммунитет и могут привести к тяжелым болезням?

• Комплекс жертвы. Что это такое и как низкая самооценка может привести к тяжелой болезни?

• Парадокс, почему болеть выгодно? Какие важные психологические вопросы решает человек, когда он заболевает?

• Микробы, вирусы – это наши помощники. Почему чрезмерная стерильность понижает иммунитет?

• Канцерофобия, боязнь заболеть онкологией Как справиться с этим страхом?

• Как справиться с тревогой? Как успокоиться и перестать понижать свою жизненную энергию?

• Какие психологические посылы несет онкология? На какие жизненные вопросы должен себе честно ответить человек, чтобы не войти в психосоматику?

• Схемы по ГНМ





🎦 Видеозапись семинара "Профилактика рака" вы можете приобрести по ссылке https://borisandinga.com/cancer-prevention

Полная запись семинара, около 8-ми часов эфира. Доступ для просмотра на 4 недели