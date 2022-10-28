Промо Вебинар Профилактика рака

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Смертность от рака стоит на 2- м месте после сердечно-сосудистых болезней. Однако, люди больше боятся рака. Для большинства - это страшный диагноз, который ассоциируется с большими страданиями и высокой смертностью.Сегодня каждый 2-3 человек получает диагноз рак в своей жизни (данные по США). Раковые заболевания растут с каждым годом, а все что предлагает официальная медицина по профилактике - это регулярная диагностика, которая по сути только увеличивает случаи постановки этого диагноза. Поэтому необходимой информации о реальной профилактике рака мало. Зачастую люди очень узко ее понимают.
🥗 Здоровая еда, например, безусловно может быть и должна быть важным элементом профилактики рака, но этого часто бывает недостаточно. Спорт и физкультура - также необходимые ее составляющие, но и они также не гарантируют 100% профилактику этой болезни. Каждый из этих и других аспектов профилактики рака сам по себе лишь уменьшает его вероятность.
Что же нужно для эффективной профилактики этой болезни?
В первую очередь необходимо правильно понимать это состояние.
Рак - это именно состояние, а не болезнь. Понимая это, станет очевидным, что официальные методы профилактики, диагностики и лечения абсолютно не верны. Натуральная (холистическая) концепция рака предложит эффективное предупреждение этого состояния. Так как эта тема недостаточно освещена даже в альтернативных источниках, то проект Медальтернатива.инфо провел онлайн семинар.
📚 Семинар включает следующие темы
1. Натуральная концепция понимания и профилактики рака
2. Диспансеризация, маммография и профилактические скрининги - больше вред, чем польза и не являются профилактикой рака
3. Холистическая профилактика рака: конкретные советы и меры
4. Психосоматическая профилактика рака. Профилактика по ГНМ
Ведущие семинара:
Борис Гринблат - Натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, Участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, Основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить"
Ольга Ткачева - Психотерапевт, специалист по ГНМ, Бывший онкопациент, успешно излечившийся самостоятельно, Ведет несколько десятков пациентов с разными стадиями рака и других тяжелых болезней, Вегетарианец со стажем 10 лет, Работает в направлениях: Арт-терапия, Гештальт-терапия, Личностно-центрированная терапия, Позитивная психотерапия, Сказкотерапия, Телесно-ориентированная терапия, Эмоционально-образная терапия, Юнгианский анализ, Онкопсихология. Гомеопатия.
🔖 На семинаре вы также узнаете
• Онкология - это жизнь в долгом психологическом стрессе. Если у вас было много стрессов, то какие психологические методы помогут не попасть в рак?
• Психологические типы. Вы знаете, что есть психологические типы людей, которые почти никогда не попадают в онкологию?
• Как себе помочь? Если человек находится в тяжелых жизненных условиях, как помочь себе выдержать и не сломаться?
• Психологические программы. Какие психологические программы (например: страх, тревога) сильно понижают иммунитет и могут привести к тяжелым болезням?
• Комплекс жертвы. Что это такое и как низкая самооценка может привести к тяжелой болезни?
• Парадокс, почему болеть выгодно? Какие важные психологические вопросы решает человек, когда он заболевает?
• Микробы, вирусы – это наши помощники. Почему чрезмерная стерильность понижает иммунитет?
• Канцерофобия, боязнь заболеть онкологией Как справиться с этим страхом?
• Как справиться с тревогой? Как успокоиться и перестать понижать свою жизненную энергию?
• Какие психологические посылы несет онкология? На какие жизненные вопросы должен себе честно ответить человек, чтобы не войти в психосоматику?
• Схемы по ГНМ
🎦 Видеозапись семинара "Профилактика рака" вы можете приобрести по ссылке https://borisandinga.com/cancer-prevention
Полная запись семинара, около 8-ми часов эфира. Доступ для просмотра на 4 недели