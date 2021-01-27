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Dr James Lyons-Weiler για τον COVID-19 (Greek subs, υπότιτλοι)
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61 views • January 27, 2021
Ινστιτούτο για την Καθαρή και Εφαρμοσμένη Γνώση (IPAK)
http://ipaknowledge.org/
Common Disinfectants Linked to Neural Tube Defects in Rodents
https://www.niehs.nih.gov/research/supported/sep/2017/common/index.cfm
Quats In Schools And In Your Home
https://jameslyonsweiler.com/2020/10/19/quats-in-schools-and-in-your-home/
HHS (United states Department of Health and Human Services) ->Τμήμα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α.
Pennsylvania Coalition for Informed Consent
https://informedconsentpa.org/about/
====
PA Medical Freedom Press Conference - εναντίον των υποχρεωτικών εμβολιασμών Covid και των διακρίσεων στην ιατρική περίθαλψη.
Ο ερευνητής επιστήμονας James Lyons-Weiler, PhD, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου για την Καθαρή και Εφαρμοσμένη Γνώση, ιδρυτής του IPAK-EDU.org και συγγραφέας του «Cures vs. Profits», «Περιβαλλοντικές και γενετικές αιτίες του αυτισμού», και «Έμπολα: Μια εξελισσόμενη ιστορία» Ο Δρ Lyons-Weiler έχει διεξάγει βιοϊατρική έρευνα για πάνω από 20 χρόνια και έχει 58 δημοσιεύσεις με αξιολόγηση από ομοτίμους. Μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στην Οικολογία, την Εξέλιξη και τη Συντήρηση στη Βιολογία, κέρδισε το AP Sloan Postdoctoral Fellowship στην Υπολογιστική Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνία. Πριν από την ίδρυση του IPAK και του IPAK-EDU, ήταν πλήρες μέλος της σχολής στο Ινστιτούτο Καρκίνου του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, καθηγητής στο Τμήμα Παθολογίας της Σχολής και της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και ανώτερος ερευνητής / Επιστημονικός διευθυντής του Πανεπιστημίου του πυρήνα ανάλυσης βιοπληροφορικής του Πίτσμπουργκ για την υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας, της βιολογίας συστημάτων, της ανάλυσης ακολουθιών και της δημιουργίας νέων αλγοριθμικών λύσεων για την ανάλυση πολύπλοκων και απαιτητικών δεδομένων.
http://ipaknowledge.org/
Common Disinfectants Linked to Neural Tube Defects in Rodents
https://www.niehs.nih.gov/research/supported/sep/2017/common/index.cfm
Quats In Schools And In Your Home
https://jameslyonsweiler.com/2020/10/19/quats-in-schools-and-in-your-home/
HHS (United states Department of Health and Human Services) ->Τμήμα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α.
Pennsylvania Coalition for Informed Consent
https://informedconsentpa.org/about/
====
PA Medical Freedom Press Conference - εναντίον των υποχρεωτικών εμβολιασμών Covid και των διακρίσεων στην ιατρική περίθαλψη.
Ο ερευνητής επιστήμονας James Lyons-Weiler, PhD, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου για την Καθαρή και Εφαρμοσμένη Γνώση, ιδρυτής του IPAK-EDU.org και συγγραφέας του «Cures vs. Profits», «Περιβαλλοντικές και γενετικές αιτίες του αυτισμού», και «Έμπολα: Μια εξελισσόμενη ιστορία» Ο Δρ Lyons-Weiler έχει διεξάγει βιοϊατρική έρευνα για πάνω από 20 χρόνια και έχει 58 δημοσιεύσεις με αξιολόγηση από ομοτίμους. Μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στην Οικολογία, την Εξέλιξη και τη Συντήρηση στη Βιολογία, κέρδισε το AP Sloan Postdoctoral Fellowship στην Υπολογιστική Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνία. Πριν από την ίδρυση του IPAK και του IPAK-EDU, ήταν πλήρες μέλος της σχολής στο Ινστιτούτο Καρκίνου του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, καθηγητής στο Τμήμα Παθολογίας της Σχολής και της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και ανώτερος ερευνητής / Επιστημονικός διευθυντής του Πανεπιστημίου του πυρήνα ανάλυσης βιοπληροφορικής του Πίτσμπουργκ για την υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας, της βιολογίας συστημάτων, της ανάλυσης ακολουθιών και της δημιουργίας νέων αλγοριθμικών λύσεων για την ανάλυση πολύπλοκων και απαιτητικών δεδομένων.
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