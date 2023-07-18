Τα καναδικά σχολεία τώρα διδάσκουν πλέον και πορνό-σεξ στα παιδιά στο σχολείο !!! [Μόνο για γονείς!]

Αγαπητοί συμπολίτες μου, από τη στιγμή που αποφασίζετε να ψηφίσετε, με μοναδικό σας κριτήριο “πόσα θα μπούνε στη τσέπη σας” αγνοώντας το ηθικό κομμάτι αυτών που ψηφίζετε, τότε είμαι σίγουρος ότι δεν θα παραπονεθείτε όταν στις τάξεις των παιδιών σας έλθουν αυτά που θα δείτε σε αυτό το βίντεο.

Ελπίζω να μην κατάφέρουν να το φέρουν και στην πατρίδα μας και προετοιμαστείτει για αντίσταση,

Διότι αλλιώτικα θα είστε συνένοχοι στο έγκλημα κατά των παιδιών σας και απλά θα έχετε εξαγοραστεί για μερικά προεκλογικά ευρώ.

Μην πείτε δεν ήξερα, δεν γνώριζα ή ότι με εξαπάτησαν αυτοί οι διεστραμμένοι ψυχοπαθείς, διότι απλά θέλατε να εξαπατηθείτε.

Έχετε ενημερωθεί εδώ και πολλά χρόνια για αυτά που διαδραματίζονται σε όλο το πλανήτη και που σύντομα προγρμματίζουν και για τα Ελληνικά σχολεία.

Θεωρώ ότι θα σοκαριστείτε όλοι με το περιεχόμενο αυτού του βίντεο. Αλλά εάν δεν σοκαριστείτε και δεν ξυπνήσετε από το λήθαργο τότε… έχουμε θέμα…

👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/631

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