50RCB Lasse Wilhelmson berättar om världens stora problem och dess orsaker

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Lasse Wilhelmson.Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Barbara Spectre berättar om varför Europa måste bli en mångkulturell kontinent.2) Vi intervjuar Lasse Wilhelmson som ger sin analys av världens problem av idag och vad som ligger bakom dem. Allt färre av dem som säger sig jobba för det svenska folkets överlevnad bjuder numera in Lasse till att marknadsföra sig på deras plattformar. Man talar allt mer om själva symptomen och inte grundproblematiken bakom den samhällsutveckling vi kan se. Människors önskan om att få göra skillnad under sin livstid på jorden utnyttjas och den används till att få dem att verka för precis det motsatta mot vad de egentligen vill uppnå. Detta och mycket mer berättar Lasse om i detta podavsnitt.3) Björn Afzelius- Under Sions kalla stjärna