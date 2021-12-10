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«HAHOЛE3BИЯ» В BAKЦИHAX. Как нано-бритвы из гидроксида графена разрушают тело! Доктора Андреаса Ноака убили за это предупреждение
Vera Nika
Vera Nika
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883 views • December 10, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"«HAHOЛE3BИЯ» В BAKЦИHAX. Как нано-бритвы из гидроксида графена разрушают тело! Доктора Андреаса Ноака убили за это предупреждение".

Dr. Andreas Noack (26-11-2021), погиб, возвещая правду. Из https://ruslesnik888.livejournal.com/52018.html

"2 ноября известный профессор Университета Альмерии, доктор Пабло Кампра, сообщил о своем обнаружении графена в нескольких флаконах “вакцины” Covid-19 с использованием спектроскопии микро-комбинационного рассеяния света. Отчет доктора Кампры из Университета Альмерии продемонстрировал обнаружение графена и оксида графена в 8 образцах от различных производителей “вакцин". В ответ доктор Андреас Ноак опубликовал ошеломляющее видео, комментирующее доклад доктора Кампры. Доктор Ноак-химик и ведущий мировой эксперт в области разработки активированного угля и ГРАФЕНА. Доктор Ноак защитил докторскую диссертацию о том, как превратить оксид графена в гидроксид графена. Видео имеет решающее значение. Доктор Ноак сказал, что две полосы частот, которые обнаружил доктор Кампра, были из гидроксида графена. Гидроксид графена (GHO) представляет собой однослойный активированный уголь длиной 50 нм и толщиной 0,1 нм (толщина слоя в атом). Таким образом, инъекции содержат нано-лезвия исключительной стабильности, которые не поддаются биологическому разложению (факт, который знает каждый химик). По сути, эти наноножницы разрезают и разрушают сердце, мозг и сердечно-сосудистую систему. Эпителиальные клетки становятся грубыми, поэтому к ним прилипают предметы. Он говорит, что токсикологи не могут найти их в чашке Петри обычными методами, так как они не двигаются и не ожидают обнаружить лезвия бритвы наноразмерного размера. Более того, любой врач, который делает уколы имея знания по этому вопросу, является убийцей. Гидроксид графена-это новый материал, и токсикологи еще не знают об этом. Вот почему люди падают замертво от этих смертельных уколов, особенно спортсмены, объясняет доктор Ноак. Это “высокоинтеллектуальный яд”. Что еще более ужасно, так это то, что если вы произведете вскрытие, то ничего не найдете. Это скрытое оружие невозможно отследить даже после смерти. Нанороботы из гидроксида графена вызывают у людей внутреннее кровотечение до смерти. “Даже если люди не падают замертво сразу, это мало-помалу разрезает кровеносные сосуды… Я могу сказать как химик, что мы абсолютно уверены, что гидроксид графена находится там… как химик, если вы вводите это в кровь, вы знаете, что вы убийца". Доктор Ноак умер на следующий день, после того как сообщил о гидроксиде графена в смертельных выстрелах COVID. Его жена объявила, что это было “жестокое нападение украдкой”. Она умоляла нас набраться смелости ПОВЕРИТЬ в сообщение доктора Ноака о наноразмерных лезвиях и ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС! Она сказала, что ее муж-добрая душа, и он сделал это для нас, он умер за всех нас. Это заставило людей поверить, что доктор Ноак был убит. Его вдова считает, что на него, возможно, напал луч радиации, потому что в прошлом он говорил, что существует радиационное оружие и эта технология может быть использована “ими” для уничтожения людей. Она упоминает о радиации в своем полном интервью на немецком языке. Основные средства массовой информации всегда умалчивают о смерти доктора Ноака и его серьезном предупреждении о том, что гидроксид графена находится в COVID уколах. Было несколько независимых публикаций в средствах массовой информации о его безвременной кончине, и есть другие, которые выразили убеждение, что он был убит". “Проблема в том, что это не вакцина, это доза графена для человека”, – доктор Рикардо Дельгадо.

Всегда можно найти в интернете по поиску: "Защита от чипизации" (это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении). 

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