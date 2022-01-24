BCP: Excomunión contra el pseudo Papa Francisco Bergoglio por la proclamación de un antievangelio de Vacunación del ARNm

El Pseudo Papa Francisco Bergoglio ha atraído sobre sí mismo el anatema (maldición) múltiple de Dios por su repetida proclamación de un antievangelio covídico. Así se ha excluido a sí mismo de la Iglesia. La Palabra de Dios advierte: "Si alguien predica otro evangelio, anatema sit - que sea anatema - expulsado". (Gal 1:8-9)El antievangelio covídico promueve la vacunación experimental con ARNm, y por lo tanto los crímenes contra las verdades esenciales de la fe y la moral.Hoy, 8 de enero de 2022, en nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por autoridad del oficio apostólico y profético, publico el anatema de Dios contra el pseudo Papa Francisco Bergoglio.La sumisión a un pseudo Papa que se opone públicamente a Jesucristo y a su Evangelio es un obstáculo para la salvación.De acuerdo con la Bula Dogmática Cum Ex Apostolatus O38fficio, todas las acciones del pseudo Papa excomulgado eran y son espiritualmente nulas. El excomulgado está obligado a dejar el más alto cargo eclesiástico.Los católicos están obligados en conciencia, bajo pena de pecado mortal, a separarse del archiherético y apóstata Bergoglio y de su apostasía.+ ElíasPatriarca del Patriarcado Católico Bizantino8 de enero de 2022Los motivos de la excomuniónEl psudo Papa Francisco Bergoglio ha abusado de la autoridad eclesiástica para engañar a la opinión pública con el fin de imponer la vacuna experimental de ARNm.1) La vacuna de ARNm cambia el genoma humano, lo cual es una rebelión contra Dios el Creador.2) La vacuna de ARNm es parte del proceso de chipización de la humanidad, que en términos espirituales es apostasía y satanización.3) La vacunación con ARNm es parte de la reducción - genocidio de la humanidad, que es un crimen contra Dios y la humanidad.4) Vacunarse con la vacuna del ARNm significa un antibautismo satánico, porque esta vacuna está relacionada con la extracción sádica de tejido de un bebé vivo, sobre todo Después de una Cirugía Cesárea. El bebé es entonces asesinado.Sin embargo, el pseudo Papa se refiere estúpidamente al crimen de la vacunación como un acto de amor. Además, obliga a todo el mundo a la vacunación criminal bajo los lemas: "¡Vacunas para todos!", "¡Hay que hacerlo!", "¡Hoy hay que vacunarse!". Los verdaderos expertos en medicina y las personas que también se adhieren a la verdad han sido calificados por él de forma engañosa como irresponsables y como una amenaza para el llamado bien común. Ha cometido burdas manipulaciones y ha abusado de la más alta autoridad eclesiástica para perpetrar los más graves crímenes contra Dios y la humanidad.Por la Proclamación de un AntiEvangeliopor la Vacuna RNAm. a 8 de Enero 2022Patriarca Elias delPatriarcado Católico BizantinoSin intención de afectar los derechos de copia, el video original se publica en el siguiente url, los derechos de copia pertenecen a los poseedores originales:Esta publicación no es con intenciones de lucro y se republica como de orden publico y religioso.