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Vaccinat: De La Mușamalizare la Catastrofă 2016 (subtitrat)
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53 views • April 09, 2020
Vaxxed From Cover-Up To Catastrophe 2016
Este un documentar american lansat în 2016 și întemeiat pe suspiciunea de mușamalizare a existenței unei legături între vaccinul MMR și autism, ascunsă de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din America. Documentarul arată afectele vaccinurilor dar și acuzațiile unui cercetător principal al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, care a acuzat CDC-ul de manipularea și distrugere datelor cu privire la un important studiu despre autism și vaccinul MMR. Criticii de film, au luat, însă, în râs pelicula, considerând că este un simplu film de propagandă anti-vaccin.
Notă: în documentar nu este redată soluția.
Este un documentar american lansat în 2016 și întemeiat pe suspiciunea de mușamalizare a existenței unei legături între vaccinul MMR și autism, ascunsă de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din America. Documentarul arată afectele vaccinurilor dar și acuzațiile unui cercetător principal al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, care a acuzat CDC-ul de manipularea și distrugere datelor cu privire la un important studiu despre autism și vaccinul MMR. Criticii de film, au luat, însă, în râs pelicula, considerând că este un simplu film de propagandă anti-vaccin.
Notă: în documentar nu este redată soluția.
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