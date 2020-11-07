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SEPTEMBER 11, 2001-PENTAGON ATTACKED WITH CO-CONSPIRATORS NATO & CANADA; LISTEN TO U.S. MARINE FIGHTER F4 FIGHTER PILOT & NORTHWEST PILOT's EVIDENCE THAT THE PENTAGON PLANNED ATTACK JUNE 1, 2001
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THE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF OF THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK OF THE PENTAGON AND 20 " EXERCISE " TARGETS ON JUNE 1, 2001 AND TO DATE HAVE NOT BEEN HELD ACCOUNTABLE FOR THE ATTACK AND SURRENDERING U.S. AIRSPACE TO NATO AND CANADA.
911pilots.org
https://www.ae911truth.org/
WHO KILLED THIS WOMAN BEGGING FOR HELP STANDING AT THE DEMOLITION HOLE CREATED BY CLINTON, BUSHs AND THE ISRAELI ART STUDENTS ?
[ https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html ] E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC [ https://youtu.be/k_QQsdtn7CA ]
IS THAT YOUR DAUGHTER, SISTER, MOTHER, AUNT OR NIECE.
THIS IS YOUR RETRIBUTION FOR HER MURDER LIST:
BILL CLINTON
HILLARY CLINTON
BILL GATES
CHUCK SCHUMER
GEORGE H.W. BUSH - NOW EXECUTED
DICK CHENEY
DIANE FEINSTEIN
ANGELA MERKEL
James Alexander "Sandy" Winnefeld Jr.
MARVIN BUSH BOARD MEMBER ELEVATOR UPGRADE Co WTC ( 9 11; INSIDER
TONY BLAIR
PAUL BREMMER ( 9 11 )
B. "BUZZY" KRONGUARD ( LIVES LUTHERVILLE 9 11 )
ALEX BROWN ( 9 11 )
GEORGE TENANT ( CIA 9 11 )
THOMAS J. PICKARD ( 9 11 JUST UP TO 5 DAYS PRIOR TO U.S. ATTACK )
Robert S. Mueller, III ( 9 11 COVER-UP FAILURE TO INVESTIGATE ATTACK AND
INSIDER TRADING TO PROFIT ON ATTACK, THEFT OF GOLD, FACILITATED COVER-UP
PHYSICAL MATERIAL TAMPERING OF 9 11 WTC DEBRIS EVIDENCE AND PLANTING
FALSE FLAG EVIDENCE. ) MORE WILL BE ADDED TO THIS MUELLER.
PTECH EXECUTIVES
TOM RIDGE HOMELAND SECURITY ( 9 11 COVER -UP OF EVIDENCE )
DOV ZACKHEIM ( 9 11 PLANNER PENTAGON THEFT )
THOMAS WHITE - SEC OF ARMY ( 9 11 PENTAGON THEFT )
PORTER GOSS ( 9 11 cover-up )
MICHAEL CHERTOFF ( DOJ OKC BOMBINB & 9 11 cover-up
GW BUSH HOMELAND APPOINTEE FURTHER COVER-UP )
JAMES COMEY ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
SUSAN RICE ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
MICHAEL TAYLOR ( MONSANTO EXECUTIVE - NWO TRAITOR )
ALL ROTHSCHILD'S
JOHN McCAIN - NOW EXECUTED FOR TREASON AGAINST THE UNITED STATES ( VIETNAM VETERANS LEFT BEHIND, OKLAHOMA CITY BOMBING, SEPTEMBER 11, 2001, BENGHAZI, AND CREATION OF ISIS WITH JOINT CHIEFS OF STAFF, PENTAGON PLANNERS, HILLARY AND BILL CLINTON, JOHN KERRY, OSAMA OBAMA; MURDER OF SEAL TEAM 6; AND SELLING U.S. SECRETS TO RUSSIA, CHINA, UKRAINE, AND HIGHEST BIDDER ) IF YOU SEE JOHN McCAIN WALKING AROUND ALIVE IN A UNDERGROUND BASE BUNKER - EXECUTE HIM ON SIGHT. DID ANYONE SEE THE FUCKING TRAITORS BODY ?
MITCH McConnell
LINDSEY GRAHAM
G.W. BUSH ( 9 11 )
GENERAL McMASTERS
DONALD RUMSFIELD ( 9 11 )
GEN HUGH SHELTON (9 11 JCS )
GEN RICHARD B. MYERS ( 9 11 )
PAUL WOLFOWITZ ( 9 11 )
NAVY VADM EDMUND GIAMBASTIANI Jr. ( 9 11 )
LARRY SILVERSTEIN ( 9 11 )
FRANK LOWEY ( 9 11 )
MG MARICE BARREL ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
CAPT RICK FINLEY, ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
LTG CHARLES BUCHARD ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
GEN ANGUS WATT ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
COL RUSSEL WILLIAMS ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
JAMES ROBERT "JIM" CLAPPER Jr. ( NSA TRAITOR & SPY )
CONDOLEEZZA RICE ( 9 11 TRAITOR )
KARL ROVE ( 9 11 TRAITOR )
JAMES CLAPPER
MICHAEL HAYDEN
USE GO PRO WHEN TAKING YOUR RETRIBUTION IF YOU LOST A FAMILY MEMBER IN THIS PENTAGON CRIMINAL ACT. DON'T FORGET THE PLANNERS, THE JOINT CHIEFS OF STAFF ON DUTY JUNE - SEPTEMBER 11, 2001
911pilots.org
https://www.ae911truth.org/
WHO KILLED THIS WOMAN BEGGING FOR HELP STANDING AT THE DEMOLITION HOLE CREATED BY CLINTON, BUSHs AND THE ISRAELI ART STUDENTS ?
[ https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html ] E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC [ https://youtu.be/k_QQsdtn7CA ]
IS THAT YOUR DAUGHTER, SISTER, MOTHER, AUNT OR NIECE.
THIS IS YOUR RETRIBUTION FOR HER MURDER LIST:
BILL CLINTON
HILLARY CLINTON
BILL GATES
CHUCK SCHUMER
GEORGE H.W. BUSH - NOW EXECUTED
DICK CHENEY
DIANE FEINSTEIN
ANGELA MERKEL
James Alexander "Sandy" Winnefeld Jr.
MARVIN BUSH BOARD MEMBER ELEVATOR UPGRADE Co WTC ( 9 11; INSIDER
TONY BLAIR
PAUL BREMMER ( 9 11 )
B. "BUZZY" KRONGUARD ( LIVES LUTHERVILLE 9 11 )
ALEX BROWN ( 9 11 )
GEORGE TENANT ( CIA 9 11 )
THOMAS J. PICKARD ( 9 11 JUST UP TO 5 DAYS PRIOR TO U.S. ATTACK )
Robert S. Mueller, III ( 9 11 COVER-UP FAILURE TO INVESTIGATE ATTACK AND
INSIDER TRADING TO PROFIT ON ATTACK, THEFT OF GOLD, FACILITATED COVER-UP
PHYSICAL MATERIAL TAMPERING OF 9 11 WTC DEBRIS EVIDENCE AND PLANTING
FALSE FLAG EVIDENCE. ) MORE WILL BE ADDED TO THIS MUELLER.
PTECH EXECUTIVES
TOM RIDGE HOMELAND SECURITY ( 9 11 COVER -UP OF EVIDENCE )
DOV ZACKHEIM ( 9 11 PLANNER PENTAGON THEFT )
THOMAS WHITE - SEC OF ARMY ( 9 11 PENTAGON THEFT )
PORTER GOSS ( 9 11 cover-up )
MICHAEL CHERTOFF ( DOJ OKC BOMBINB & 9 11 cover-up
GW BUSH HOMELAND APPOINTEE FURTHER COVER-UP )
JAMES COMEY ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
SUSAN RICE ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
MICHAEL TAYLOR ( MONSANTO EXECUTIVE - NWO TRAITOR )
ALL ROTHSCHILD'S
JOHN McCAIN - NOW EXECUTED FOR TREASON AGAINST THE UNITED STATES ( VIETNAM VETERANS LEFT BEHIND, OKLAHOMA CITY BOMBING, SEPTEMBER 11, 2001, BENGHAZI, AND CREATION OF ISIS WITH JOINT CHIEFS OF STAFF, PENTAGON PLANNERS, HILLARY AND BILL CLINTON, JOHN KERRY, OSAMA OBAMA; MURDER OF SEAL TEAM 6; AND SELLING U.S. SECRETS TO RUSSIA, CHINA, UKRAINE, AND HIGHEST BIDDER ) IF YOU SEE JOHN McCAIN WALKING AROUND ALIVE IN A UNDERGROUND BASE BUNKER - EXECUTE HIM ON SIGHT. DID ANYONE SEE THE FUCKING TRAITORS BODY ?
MITCH McConnell
LINDSEY GRAHAM
G.W. BUSH ( 9 11 )
GENERAL McMASTERS
DONALD RUMSFIELD ( 9 11 )
GEN HUGH SHELTON (9 11 JCS )
GEN RICHARD B. MYERS ( 9 11 )
PAUL WOLFOWITZ ( 9 11 )
NAVY VADM EDMUND GIAMBASTIANI Jr. ( 9 11 )
LARRY SILVERSTEIN ( 9 11 )
FRANK LOWEY ( 9 11 )
MG MARICE BARREL ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
CAPT RICK FINLEY, ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
LTG CHARLES BUCHARD ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
GEN ANGUS WATT ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
COL RUSSEL WILLIAMS ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
JAMES ROBERT "JIM" CLAPPER Jr. ( NSA TRAITOR & SPY )
CONDOLEEZZA RICE ( 9 11 TRAITOR )
KARL ROVE ( 9 11 TRAITOR )
JAMES CLAPPER
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