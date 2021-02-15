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15.02.2021. Кто потерял дворец (Выпуск № 189 часть II (2)).
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3719 views • February 12, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg.
10:57 Адмирал Ушаков (биографический, реж. Михаил Ромм, 1953 г.). https://www.youtube.com/watch?v=DOIDQBSuCXA.
44:43 Начало гонений на тех, кто не принял ИНН. https://www.youtube.com/watch?v=ZnBKGADb1yk&;feature=youtu.be.
50:48 Игумен Монастыря св. Апостола Павла на Афоне Парфений, Выступил против B*xцин@ц*и от Кap0н@βируs@. https://www.youtube.com/watch?v=WyqasZCtFRc.
58:45 На западе уже началось наложение печати на людей! Пророчества Старца Христофора Тульского. https://www.youtube.com/watch?v=E4MOkgPTrss.
01:13:35 ПРАВО НА ЖИЗНЬ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ СКАЗАТЬ О ОБЩИНЕ И ДЕСЯТКАХ. https://www.youtube.com/watch?v=zZC6bjym4FQ.
01:23:24 По поводу вакцин AstraZeneca и Moderna. Лекция иерея Константина Корепанова из Храма на Крови. https://www.youtube.com/watch?v=ZJNML5wNKeY.
01:27:57 ЧУДЕСА БОГОРОДИЦЫ: ЗМЕИ И ЛИЛИИ. https://www.youtube.com/watch?v=5uwoLIRw55s.
01:37:10 Приспособление из консервныных банок и парафина для обогрева небольшого помещения,для разогрева еды. https://youtu.be/kehdAves2BY.
Сегодня мы поговорим об очень важной книге «Лествица для мирян», узнаем, как подниматься по духовной лестнице, также напомним, что смирение – первая ступень духовного развития, обсудим чем формальное христианство отличается от неформального. Также поговорим, про адмирала Ушакова, который не проиграл ни одну из 43 битв, и который причислен к лику святых Русской православной церковью как праведный воин Феодор Ушаков. Увидим, что уже начались гонения на тех, кто не принял ИНН. Узнаем, что игумен Монастыря св. Апостола Павла на Афоне Парфений, выступил против прививки от ковид-19. Послушаем пророчества Старца Христофора Тульского.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg.
10:57 Адмирал Ушаков (биографический, реж. Михаил Ромм, 1953 г.). https://www.youtube.com/watch?v=DOIDQBSuCXA.
44:43 Начало гонений на тех, кто не принял ИНН. https://www.youtube.com/watch?v=ZnBKGADb1yk&;feature=youtu.be.
50:48 Игумен Монастыря св. Апостола Павла на Афоне Парфений, Выступил против B*xцин@ц*и от Кap0н@βируs@. https://www.youtube.com/watch?v=WyqasZCtFRc.
58:45 На западе уже началось наложение печати на людей! Пророчества Старца Христофора Тульского. https://www.youtube.com/watch?v=E4MOkgPTrss.
01:13:35 ПРАВО НА ЖИЗНЬ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ СКАЗАТЬ О ОБЩИНЕ И ДЕСЯТКАХ. https://www.youtube.com/watch?v=zZC6bjym4FQ.
01:23:24 По поводу вакцин AstraZeneca и Moderna. Лекция иерея Константина Корепанова из Храма на Крови. https://www.youtube.com/watch?v=ZJNML5wNKeY.
01:27:57 ЧУДЕСА БОГОРОДИЦЫ: ЗМЕИ И ЛИЛИИ. https://www.youtube.com/watch?v=5uwoLIRw55s.
01:37:10 Приспособление из консервныных банок и парафина для обогрева небольшого помещения,для разогрева еды. https://youtu.be/kehdAves2BY.
Сегодня мы поговорим об очень важной книге «Лествица для мирян», узнаем, как подниматься по духовной лестнице, также напомним, что смирение – первая ступень духовного развития, обсудим чем формальное христианство отличается от неформального. Также поговорим, про адмирала Ушакова, который не проиграл ни одну из 43 битв, и который причислен к лику святых Русской православной церковью как праведный воин Феодор Ушаков. Увидим, что уже начались гонения на тех, кто не принял ИНН. Узнаем, что игумен Монастыря св. Апостола Павла на Афоне Парфений, выступил против прививки от ковид-19. Послушаем пророчества Старца Христофора Тульского.
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