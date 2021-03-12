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ПЦР тест бесполезен в обнаружении инфекции и не способен обнаруживать вирус SARS-CoV-2
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53 views • March 12, 2021
Дел Бигтри (Del Bigtree, The Highwire) и его коллега Джефрей Джаксен (Jefferey Jaxen) сообщили миру сенсацию: 22 учёных со всего мира тщательнейшим образом проанализировали протокол создания реактива ПЦР теста, навязанного ВОЗом всему миру, для обнаружения SARS-CoV-2, выполненный немецким вирусологом Кристианом Дростеном (⁣Christian Drosten) и пришли к выводу, что этот ПЦР тест не способен обнаруживать SARS-CoV-2. Рекомендации Кристиана Дростена по обнаружению нового коронавируса для ПЦР тестов были приняты всего после 24 часов наблюдения, прежде чем стать стандартом. В ролике приведёна статья в которой сообщается о старом интервью К.Дростена от 2014 года в котором он прямо заявляет, что ПЦР бесполезен в обнаружении инфекции!

Ссылка на оригинал видео на английском: https://thehighwire.com/videos/new-details-in-covid-testing-scandal/
Дополнительно:
Русский перевод анализа статьи Кормана-Дростена: https://en.faust711.com/post/пцр-тест-дростена-полное-фуфло-22-учёных-со-всего-мира-доказали-это
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whocovid-19pcrdrosten
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